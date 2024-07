Komunikat o emeryturze scenicznej pojawił się krótko po wydaniu autobiografii wokalisty "The True Tale of Mista Bone: A Rock & Roll Narrative" , którą gwiazdorowi pomógł napisać K.L. Doty.

Jack Russell to wokalista i założyciel utytułowanego i święcącego ogromne triumfy w latach 80. zespołu Great White. Grupa wylansowała takie przeboje jak: "Once Bitten, Twice Shy" i "The Angel Song".