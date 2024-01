"72 pory roku składają się na pierwszych 18 lat życia, gdy kształtują się nasze prawdziwe lub fałszywe tożsamości. Koncepcja, w której to rodzice powiedzieli nam, 'kim jesteśmy'. Możliwość zaszufladkowania. Myślę, że najbardziej interesującą kwestią jest nieustanne badanie tych podstawowych przekonań oraz ich wpływu na obecne postrzeganie świata. Wiele z naszych dorosłych przekonań to rekonstrukcja przeżyć z młodości lub reakcja na nie. Więźniowie dzieciństwa lub uwolnienie się z więzów" - tak James Hetfield tłumaczył tytuł płyty tuż przed premierą "72 Seasons".

Wśród interpretacji utworu "If Darkness Had a Son" pojawiły się odniesienia do pokus towarzyszących nałogowi. 60-letni obecnie wokalista i gitarzysta grupy Metallica od lat mierzy się z uzależnieniem, a nieprzypadkowo na początku kariery o jego formacji mówiono Alkohollica.

Jeszcze przed ukończeniem pracy nad nową płytą muzyk ukończył kolejny odwyk. Te doświadczenia również wpłynęły na osobiste teksty na "72 Seasons".

Przypomnijmy, że już po starcie trasy pojawiła się informacja, że po 25 latach Hetfield rozwodzi się z Franceską Tomasi. Muzyk poznał pochodzącą z Argentyny Francescę w 1992 r., kiedy to zaczęła pracować dla Metalliki jako kostiumograf. Od razu połączyło ich uczucie, a pięć lat później powiedzieli sobie: "tak". Mają trójkę dorosłych dzieci córki Calii Teę i Marcellę oraz syna Castora, który poszedł w ślady ojca i został muzykiem (gra na perkusji w zespole Bastardane).

Okazuje się, że Hetfield jest już w kolejnym związku. Jego nową wybranką jest Adriana Gillett, która na swoich profilach zaczęła publikować wspólne zdjęcia z liderem Metalliki, jednak szybko zmieniła ustawienia konta na prywatny. Wiadomo, że kobieta jest projektantką mody.

"Czuję się błogosławiona za całą radość, miłość i czyste szczęście, które wnosi do mojego życia! (...) Dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy czekają! Dziękuję Bogu za odpowiedź na moje modlitwy" - napisała we wpisie w mediach społecznościowych, który został potem ujawniony przez fanów grupy.



Metallica na dwóch koncertach w Polce. Gdzie i kiedy zagra?

Przypomnijmy, że w ramach promocji ostatniej płyty "72 Seasons" Metallica zagra dwa koncerty w Polsce. Podczas "No Repeat Weekend" zespół prezentuje po dwa występy w każdym mieście, z różnymi setlistami i różnymi supportami.

Polskie koncerty odbędą się 5 i 7 lipca na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Pierwszego dnia w stolicy na scenie Metallikę wesprą Architects i Mammoth WVH . Podczas drugiego występu legendy wystąpią Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.

