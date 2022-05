W teledysku wykreowanym przez Ofelię przenosimy się w klimat filmów z lat 80. Scenariusz i reżyseria to wspólne dzieło Ofelii i Nadii Szymańskiej.



"'Samuraj' to historia ambicji i stawania twarzą w twarz z ograniczeniami, które zazwyczaj zaczynają się wewnątrz nas. Helena myśli, że jako kobieta nie wpasowuje się w stereotypy zwłaszcza bardziej 'męskich' profesji i ogólnie - w 'męskim świecie'. Nie wie jednak, że taki istnieje jedynie w jej głowie" - opowiada wokalistka.

"Gdy śpiewa 'Hej, no Ty! Mów mi - jak Ci się dzisiaj podobam?' - śpiewa do swoich prześladowców, ale przede wszystkim sama do siebie. Czasem łatwo możemy stać się swoim własnym wrogiem nr 1" - dodała. "Samuraj" to zapowiedź drugiego albumu piosenkarki pt. "Osiem".

Ofelia (Iga Krefft) ma na swoim koncie bardzo dobrze przyjęty debiutancki album "Ofelia". Znane stały się m.in. piosenki "Zaraz", "Tu", "Ćma" czy "Dwa słowa". Nowy album "Osiem", produkowany przez Kubę Karasia (The Dumplings, Karaś/Rogucki) zapowiadają też dwa wcześniejsze single - "Zakochana w bicie" (Miranda) oraz "Słony Kiss" (Lisa).

Iga Krefft to nie tylko Ula z "M jak miłość". Poznajcie Ofelię! 1 / 7 Iga Krefft znana jest głównie z roli Uli, adoptowanej córki Hanki i Marka Mostowiaków z serialu "M jak miłość", ale wkrótce może się to zmienić. 21-letnia aktorka próbuje bowiem swoich sił jako wokalistka ukrywająca się pod pseudonimem Ofelia. Źródło: Autor: agencja W. Impact udostępnij