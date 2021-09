Ofelia w premierowym klipie "Słony Kiss"! [TEKST, TELEDYSK]

Lisa to druga z ośmiu muzycznych odsłon Ofelii. Lisa ma złamane serce, lecz nie wie jeszcze, że jej złamane serce może uleczyć tylko jedna osoba. "Słony Kiss" to opowieść o słodkiej zemście, która odbywa się na łamach wewnętrznej estrady Lisy.

Clip Słony Kiss (Lisa)

Iga Krefft promując nową płytę dużą wagę przykłada do cyfry 8. To ona zamyka, a zarazem otwiera każdą z kolejnych odsłon na albumie. Zapowiada nieskończoność tego co oznacza być kobietą, człowiekiem i twórcą.

Ofelia ma na swoim koncie debiutancki album "Ofelia" z singlami "Zaraz" ( sprawdź! ), "Tu" ( zobacz! ), "Ćma" czy "Dwa słowa" ( sprawdź! ). Zaraz po wydaniu "Księgi Ofeliowych", czyli swoich piosenek w wersji live, Ofelia przeszła do nagrania nowego albumu. Produkcją zajął się Kuba Karaś (The Dumplings, Karaś/Rogucki).

Znana jako Ula z popularnego serialu "M jak miłość" śpiewająca aktorka dała się też poznać w 11. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" (wiosna 2019 r.). W show Polsatu zajęła wówczas siódme, przedostatnie miejsce.