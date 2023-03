27 marca w Los Angeles odbyła się gala iHeartRadio Music Awards. Największą wygraną wieczoru bezsprzecznie była Taylor Swift, która zdobyła sześć, w tym w kategorii piosenka roku za utwór "Anti-Hero".

Artystą roku został Harry Styles, a wśród triumfatorów znaleźli się też m.in.: Imagine Dragons, Drake, SZA, David Guetta i Bebe Rexha, Bad Bunny, BTS oraz Coldplay.

Na scenie zaprezentowali się: Latto, Pink, Kelly Clarkson, Coldplay, Keith Urban oraz Lenny Kravitz.

IHeartRadio Music Awards 2023: Gwiazdy na czerwonym dywanie 1 / 10 Nicole Scherzinger Źródło: Getty Images Autor: Kayla Oaddams/WireImage

Heidi Klum olśniewa na czerwonym dywanie



Jedną z najjaśniejszych postaci tego wieczoru na czerwonym dywanie była natomiast Heidi Klum. Supermodelka i jurorka "Mam talent" pojawiła się na gali w odważnej kreacji, dzięki której przyciągała spojrzenia tłumu.

Insider kreację Klum nazwał "najodważniejszą" tego wieczoru. Niebieską suknię dla celebrytki uszył Julien MacDonald. Kreacja częściowo odsłaniała biust oraz wysportowany brzuch modelki, posiadała też bardzo głębokie rozcięcie aż do uda.

"Kocham muzykę i kocham też swój wieczorowy look" - pisała na Instagramie. Modelka wrzuciła też do sieci rolkę, na której pokazuje swoją przemianę od bycia w szlafroku do pełnej gotowości do wyjścia na galę.