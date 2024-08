Andrea Bocelli to jeden z najpopularniejszych artystów z Włoch. Znany jest przede wszystkim jako tenor, kompozytor, producent muzyczny, a także propagator opery. Tworzy zarówno kompozycje z gatunku muzyki popularnej, jak i klasycznej. Od 30 lat obecny jest na scenie i zachwyca publikę z całego świata swoim niezwykłym głosem oraz wzruszającą historią osobistą. Artysta stracił bowiem wzrok, gdy miał 12 lat, a mimo tego nigdy się nie poddał i dążył do postawionych sobie celów.

Jego duet z Sarah Brightman "Time to Say Goodbye" znalazł się na liście bestsellerów wszech czasów z wynikiem ponad 12 mln sprzedanych fizycznych egzemplarzy. Szacuje się, że na całym świecie 65-letni tenor sprzedał ponad 75 mln płyt.

30-lecie pracy artystycznej Włoch świętuje na scenie. Już w marcu tego roku był jedną z gwiazd prestiżowej gali oscarowej w Los Angeles. Wystąpił wówczas ze swoim synem, Matteo Bocellim . Wokaliści zaprezentowali przed hollywoodzką publicznością nowe wykonanie utworu "Time To Say Goodbye", który jest swoistą wizytówką tenora z Włoch. Z kolei w lipcu Andrea Bocelli wystąpił w Hyde Parku w Londynie, a następnie w toskańskiej miejscowości Lajatico (stamtąd pochodzi). W ramach jubileuszowych koncertów na scenie towarzyszyły mu wielkie gwiazdy - m.in. Ed Sheeran , Shania Twain , Brian May , Placido Domingo , Jose Carreras czy Laura Pausini .

Koncert na PGE Narodowym otworzył syn legendarnego tenora - Matteo Bocelli. Zaśpiewał aż sześć piosenek, w tym słynną balladę "Can’t Help Falling In Love" czy też "For You". Do wykonania ostatniego utworu zaprosił gościnię z Polski. Była to sanah, którą można uznać za jedną z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia w naszym kraju. Duet wykonał wspólnie nastrojową kompozycję "Falling Back", która została stworzona specjalnie na potrzeby koncertu w Warszawie.