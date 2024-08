Oasis powróci na scenę? Ten wpis dał nadzieję fanom na całym świecie

Ich pierwszy album, "Definitely Maybe" (1994), okazał się sporym sukcesem. Dostrzegano w ich muzyce inspiracje zespołem The Beatles, jednak ich głośny i awanturniczy styl bycia bardziej przypominał ekscesy Rolling Stones czy Sex Pistols.

Rok później rozkochali w sobie cały glob za sprawą drugiego krążka - "(What's the Story) Morning Glory?" (1995) - który stał się symbolem brit-popu i ważnym elementem dla renesansu kultury brytyjskiej (Cool Britannia). To właśnie na nim usłyszeć możemy dwa wielkie hity: "Wonderwall" oraz "Don't Look Back In Anger".