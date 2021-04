O tym romansie dowiedział się cały świat. Will Smith i Jada Pinkett Smith rozwiodą się?

Według nieoficjalnych informacji amerykańskich mediów Jada Pinkett Smith i Will Smith wkrótce mają się rozwieść. Para ma też podzielić swój majątek.

O kryzysie w związku Willa Smitha i jego żony Jady Pinkett Smith głośno zrobiło się w połowie poprzedniego roku. Aktorka zdradziła swojego męża z wokalistą Augustem Alsiną.

Gdy sprawa wyszła na jaw piosenkarz zdecydował się wykorzystać swoje pięć minut i nagrał utwór "Entanglements" (w tłumaczeniu "poplątanie")

To właśnie terminu "poplątanie" użyła żona Willa Smitha (zobacz!), przyznając się do zdrady w odcinku programu "Red Table Talk". Zanim aktorska para opowiedziała w nim o wszystkim, August Alsina utrzymywał, że Smith udzielił mu zgody na romans ze swoją żoną. Jada i Will kategorycznie temu zaprzeczyli.

Odcinek "Red Table Talk" ze Smithami w roli głównej odbił się w sieci szerokim echem. W ciągu pierwszej doby od emisji obejrzało go ponad 15 milionów widzów. Jak nietrudno się domyślić, singel Alsiny też cieszy się coraz większą popularnością.

Kosztowny romans?

Zdrada z Alsiną według niektórych doniesień miała doprowadzić do do rozpadu ponad 20-letniego związku Willa i Jady. Niektóre serwisy plotkarskie sugerują, że para planuje rozwód i podzieli się majątkiem wartym 270 milionów dolarów. Podano też, że gwiazdorska para już od pewnego czasu żyje w separacji.

W informacje o rozwodzie nie do końca wierzy jednak serwis Gossip Cop, który twierdzi, że plotki o rozwodzie i separacji nie mają potwierdzenia, a para już po ujawnieniu romansu uznała, że nadal chce ze sobą być.