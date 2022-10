Juror "Mam talent" przez wiele lat był uważany za wiecznego imprezowicza, który nigdy się nie ustatkuje. Wielu komentatorów show-biznesu zaskoczyła więc informacja, że Cowell oświadczył się swojej wieloletniej partnerce Lauren Silverman.

Celebryta i 18 lat młodsza partnerka mają syna - 8-letniego Erika. Ich związek jednak również rozpoczął się w atmosferze skandalu.



Zdrada z żoną przyjaciela. Nakryła ich jego dziewczyna

Lauren Silverman do sierpnia 2013 r. była żoną Andrew Silvermana, ówczesnego dobrego przyjaciela Simona Cowella. Silverman złożył pozew o rozwód, wskazując na Cowella jako współodpowiedzialnego za rozpad małżeństwa. Do porozumienia z Lauren doszło jednak poza sądem, dzięki czemu Cowell uniknął zeznań w sprawie rozwodowej.

Brytyjczyk do swojej przyszłej partnerki zbliżył się, gdy jej małżeństwo było już w rozkładzie, jednak to nie uchroniło go przed medialnym skandalem. Zwłaszcza, że w tamtym czasie sam juror był w związku z Carmen Electrą.

Aktorka i króliczek "Playboya" nakryła Silvermann i Cowella w łóżku, gdy pojawiła się w jego domu. Electra uznała, że "nie może być piątym kołem u wozu" i zerwała z jurorem.



Długa lista romansów Simona Cowella

W przeszłości Cowell umawiał się m.in. z Sinittą, Louise Payne, Jackie St. Clair, Terri Seymour, Dannii Minogue oraz Mezghan Hussainy (Cowell nawet się jej oświadczył, jednak po dwóch latach zerwał z charakteryzatorką "Idola").

Z siostrą Kylie Minogue poznał się na planie "X Factora", do którego sam ją zaprosił. W późniejszych wywiadach juror przyznawał, że był zauroczony australijską wokalistką.

"Byłem w niej zakochany. Jej włosy, seksowne ubrania, czułem się przy niej jak nastolatek. Była drapieżna i namiętna. To była prawdziwa miłość" - wyjaśniał.



Simon Cowell szokował nawet własnych znajomych

O miłosnych podbojach Cowella opowiadała m.in. Katie Price, która twierdziła, że spędziła z nim noc po gali Comedy Awards. Jeszcze inną historią podzielił się jego przyjaciel Howard Stern.

Według jego relacji zastał jurora w niedwuznacznej sytuacji "z dwoma pięknymi kobietami" w jego garderobie. Sam gwiazdor później wspominał, że działo się to lata temu i jak dodał "było fajnie".