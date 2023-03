Nowy mural, który znajduje się na warszawskim Służewcu, to gratka dla fanów U2. Znajdując się w jego pobliżu, można odblokować ekskluzywny merch zespołu i inne niespodzianki, wchodząc na dedykowaną wydarzeniu stronę internetową.

Mural powstał we współpracy z Torem Wyścigów Konnych Służewiec.

Tak powstawał:

Zdjęcie Tak wyglądały prace nad muralem / materiały prasowe / materiały prasowe

Zdjęcie / materiały prasowe / materiały prasowe

Zdjęcie / materiały prasowe / materiały prasowe

U2 na "Songs of Surrender" śpiewa na nowo swoje klasyczne utwory

"Songs of Surrender" - kolekcja 40 utworów U2 z całego katalogu, nagranych na nowo i przerobionych na potrzeby 2023 roku. Sesje nagraniowe trwały dwa lata. Pierwszym singlem zapowiadającym wydawnictwo była nowa wersja "Pride (In The Name Of Love)".



Producentem "Songs of Surrender" jest The Edge. Zespół wybrał uwielbiane hity takie jak "With Or Without You", "One", "Beautiful Day", "Sunday Bloody Sunday" i "Invisible". Każdy utwór został nagrany od początku na nowo. Niektóre piosenki zyskały nowe aranżacje, a niektóre - nowe teksty.

Reklama

Zdjęcie Obok Toru Służewiec możemy podziwiać mural z okazji wydania nowej płyty U2 / materiały prasowe / materiały prasowe

W ramach akcji U2SOS40 fani zobaczą nie tylko murale, ale także czterdzieści 60-sekundowych filmów do każdej piosenki, wykonanych przez 40 artystów z całego świata. W gronie zaproszonych do współpracy artystów znalazła się m.in. Tanima Mehrotra, urodzona w Indiach, która wybrała ujęcia ekipy deskorolkarzy z Mexico City, by "ucieleśnić ten rodzaj wolności, który wiąże się z młodzieńczą ciekawością świata".

Ben Elias, reżyser i operator z Nowej Zelandii, zaprezentował ujęcia swojej ojczyzny, a w filmie udział wzięli jego dziadkowie. Alana O’Herlihy, multidyscyplinarna fotografka, reżyserka i artystka multimedialna, postanowiła wziąć na warsztat jeden z najbardziej poważnych utworów - "Sunday Bloody Sunday" - i zestawić go z dojrzewaniem kobiet i utratą niewinności. Yanya Yatsuk, ukraińska fotografka mieszkająca w Stanach, chciała "stworzyć coś, co opowie historię o miłości".

Wszystkie filmy są udostępnione przez artystów z hasztagiem #U2SOS40, pod nim też można je znaleźć.





Wideo youtube

W ramach promocji "Songs of Surrender", Apple Music opublikowało godzinny wywiad Zane Lowe'a z zespołem. Bono i The Edge pierwszy raz w karierze pojawili się w słynnej serii NPR Tiny Desk. Duet odwiedził też legendarne studio BBC Maida Vale, by wykonać dwa utwory dla Radio 2 Piano Room. Towarzyszyli im członkowie orkiestry BBC. Muzycy wykonali "Vertigo", "One" oraz cover ABBY "SOS".



Zespół świętuje wydanie nowego krążka z wielkim przytupem - gdyby fanom było mało atrakcji, to na jednej z platform streamingowych przygotowano premierę "Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with Dave Letterman". Za reżyserię odpowiedzialny jest nagrodzony Oscarem Morgan Neville. W filmie oglądamy Dave’a Lettermana, który pierwszy raz odwiedza Dublin, a towarzyszą mu Bono i The Edge.

Wideo youtube

‎Pełna tracklista "Songs of Surrender" prezentuje się następująco:



Side 1 - The Edge



1. One



2. Where The Streets Have No Name



3. Stories For Boys



4. 11 O'Clock Tick Tock



5. Out Of Control



6. Beautiful Day



7. Bad



8. Every Breaking Wave



9. Walk On (Ukraine)



10. Pride (In The Name Of Love)



Side 2 - Larry



1. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses



2. Get Out Of Your Own Way



3. Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of



4. Red Hill Mining Town



5. Ordinary Love



6. Sometimes You Can’t Make It On Your Own



7. Invisible



8. Dirty Day



9. The Miracle Of Joey Ramone



10. City Of Blinding Lights



Side 3 - Adam



1. Vertigo



2. I Still Haven’t Found What I’m Looking For



3. Electrical Storm



4. The Fly



5. If God Will Send His Angels



6. Desire



7. Until The End Of The World



8. Song For Someone



9. All I Want Is You



10. Peace On Earth



Side 4 - Bono



1. With Or Without You



2. Stay



3. Sunday Bloody Sunday



4. Lights Of Home



5. Cedarwood Road



6. I Will Follow



7. Two Hearts Beat As One



8. Miracle Drug



9. The Little Things That Give You Away



10. 40