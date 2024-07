Nowy hit Kazika i Kwartetu ProForma – będzie skandal?

Po siedmiu latach przerwy od ostatniego wspólnego projektu, Kazik i Kwartet ProForma powracają z nowym materiałem. Niedawno miał premierę utwór "Rudy 102", teraz artyści prezentują kolejny singiel - "23 minuty" i towarzyszący mu teledysk autorstwa Sławka Pietrzaka.

Kawałek wyróżnia się nietypowym dla Kwartetu ProForma elektronicznym brzmieniem, które kontrastuje z ich charakterystycznym gitarowym stylem. W teledysku zaś widzimy muzyków przebranych w sutanny wesoło tańcujących w pustej, białej przestrzeni. Nie zabrakło też nawiązania do pewnego popularnego mema.

Staszewski zaś przebiera się bez pośpiechu w strój kosmonauty i powtarza mantrę "23 minuty" niczym swoje słynne "12 groszy". Kazik śpiewa o problemach i skandalach, jakimi ostatnimi czasy karmi opinię publiczną polski Kościół.

Skąd tytuł "23 minuty"?

Czy tytuł nowego singla to nawiązanie do książki Billa Wiesego "23 minuty w piekle", która opowiada o jego przerażającej wizji zaświatów? Tego, szczerze mówiąc, nie wiem, ale wydaje się to zasadne. 23 minuty bycia prześwietlanym przez Kazika raczej nie byłoby siódmym niebem.

Kazik Staszewski i Kwartet ProForma - historia współpracy

Kazik Staszewski i Kwartet ProForma mają już na swoim koncie dwie wspólne płyty. Pierwsza z nich, "Wiwisekcja" z 2015 roku, zawierała covery, a druga, "Tata Kazika kontra Hedora" z 2017 roku, osiągnęła status Złotej Płyty i zawierała teksty Stanisława Staszewskiego, ojca Kazika. Obie płyty ukazały się nakładem wytwórni SP Records.

Kwartet ProForma, w składzie Przemysław Lembicz, Piotr Lembicz, Wojciech Strzelecki, Marek Wawrzyniak i Marcin Żmuda, znany jest z interpretacji poezji śpiewanej i utworów takich artystów jak Leonard Cohen, Jacek Kaczmarski, Nick Cave czy Tom Waits.