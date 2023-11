Ozzy Osbourne od lat boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. 19 września tego roku muzyk przeszedł kolejną operację będącą pokłosiem doznanego dwie dekady temu urazu. W 2003 roku Ozzy miał groźny wypadek na quadzie, w wyniku którego trafił do szpitala ze złamanymi ośmioma żebrami i obojczykiem oraz uszkodzonymi kręgami szyjnymi. Przed czterema laty kontuzja artysty odnowiła się po tym, jak niefortunnie upadł w swoim domu. Od tamtej pory miał problemy z chodzeniem i skarżył się na ciągły ból.

Uraz po wypadku sprzed lat to niejedyny problem, z jakim zmaga się lider Black Sabbath. W 2020 roku wyjawił, że cierpi na chorobę Parkinsona. W wywiadzie udzielonym potem gazecie "The Observer" Osbourne wyznał, że z tego powodu popadł w depresję.

"Miałem pewne trudności z poruszaniem się. W pewnym momencie czułem się przygnębiony, ale znalazłem sposób, by sobie z tym poradzić" - mówił. Niedawno pojawiło się światło w tunelu, mianowicie po udanej operacji w październiku b.r. 74-latek poczuł się lepiej i zadeklarował, że kiedy dojdzie w pełni do siebie, wróci do pracy w studiu.

"Skupiam się teraz na tym, by dojść do formy. W ciągu ostatnich lat nagrałem dwie płyty i planuję nagrać jeszcze jedną, a potem wrócić do koncertowania. Dopiero zaczynam pracować nad materiałem. Do studia wejdziemy na początku przyszłego roku. Nie chcę się z tym spieszyć" - zaznaczył Osbourne. Mimo pozytywnego nastawienia muzyka, rzeczywistość może się okazać zgoła inna.

Sharon Osbourne mówi o aktualnym stanie męża. "Serce mi pękło, gdy go zobaczyłam"

Sharon Osbourne stara się nie odstępować męża na krok. "Ozzy poważnie choruje od pięciu lat. Wiadomo, różnie bywa między nami, ale ta relacja ciągle się zmienia i dojrzewa, tak samo jak my" - przyznała w najnowszym wywiadzie dla Daily Mail.

"Jestem na takim etapie, że nie opiekuję się nim dlatego, że muszę. Dbam o niego, bo chcę i go kocham" - dodała.

Wyjawiła również, jak wygląda aktualny stan Ozzy'ego. "Przeszedł siedem operacji w ciągu pięciu lat. Lekarze nic więcej nie mogą zrobić. Teraz walczymy o jego powrót do zdrowia. Przez długi czas brał ogromne ilości leków rozrzedzających krew, więc musi zachować szczególną ostrożność, bo jeśli znowu upadnie, może się wykrwawić. To tak, jakby był kawałkiem porcelany - muszę go teraz owinąć watą i dbać, by nic się nie stało" - opowiadała.

"Serce mi pękło, gdy zobaczyłam mojego męża w sytuacji, w której nie jest samodzielny i wymaga ciągłej uwagi. Zawsze był pełen życia i miał taką radość w sobie, ale cóż, trzeba się przystosować" - mówiła, dodając przy tym, że zawsze będzie przy nim, uwielbia go i wiele mu zawdzięcza.

Ozzy Osbourne wróci na scenę?

Na początku listopada Jack, syn Ozzy'ego i Sharon, wyraził swoje obawy odnośnie przyszłości swojego ojca. Stwierdził, że Ozzy już nie więcej nie wyruszy w trasę, lecz patrząc na jego determinację, jest przekonany, że jeszcze nie skończył z muzyką.

Pomimo problemów zdrowotnych Osbourne w ciągu ostatniego półtora roku wystąpił na scenie kilkukrotnie, w tym na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Birmingham w sierpniu 2022 r. oraz w przerwie meczu NFL otwierającego sezon meczu Los Angeles Rams i Buffalo Bills we wrześniu 2022 r.