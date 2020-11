Nowe ustalenia w sprawie Eurowizji Junior 2020. Zapadły kolejne decyzje

Zapadły kolejne decyzje w sprawie tegorocznej Eurowizji Junior. Wiadomo, która zagraniczna gwiazda wystąpi podczas konkursu.

10-letnia Ala Tracz dała się poznać szerszej publiczności w trzeciej edycji "The Voice Kids" AKPA

Przypomnijmy, że Eurowizja Junior 2020 odbędzie się 29 listopada w studiu TVP w Warszawie. To efekt wygranej Viki Gabor w ubiegłorocznym konkursie w Gliwicach. Był to drugi triumf Polski z rzędu w tym konkursie, bo w 2018 r. Eurowizję dla Dzieci wygrała Roksana Węgiel.



W związku z pandemią koronawirusa, część nadawców zdecydowała się wycofać z tegorocznego konkursu (mowa o m.in. Portugalii, Włoszech, Irlandii, Walii, Albanii i Australii).



Organizatorzy postanowili zmienić formułę wydarzenia. Całość będzie przypominać program "Eurowizja: Światło dla Europy", który został zorganizowany i wyemitowany 16 maja - zamiast odwołanego "dorosłego" Konkursu Piosenki Eurowizji.



"Aby chronić zdrowie wszystkich artystów i zapewnić, że konkurs nadal będzie przebiegał w uczciwy i bezpieczny sposób, wszystkie konkurujące utwory zostaną wykonane w studiu, w każdym z uczestniczących w konkursie krajów. Ograniczenia w podróżowaniu i bieżące problemy związane z pandemią COVID-19 oznaczają, że niestety nie możemy sprowadzić wszystkich artystów do Polski, aby osobiście rywalizowali w tym roku na Konkursie Piosenki Junior Eurowizji - poinformował Martin Österdahl, dyrektor wykonawczy konkursu.



To oznacza, że reprezentanci krajów biorących udział w konkursie swoje występy nagrają w studiu, a później zostaną one wyemitowane w trakcie konkursu. Ze studia w Warszawie TVP nada zarówno otwarcie koncertu, zapowiedzi prowadzących, jak i występy specjalne.



Polskę będzie reprezentować Ala Tracz. Wykona piosenkę "I'll be standing". Konkurs poprowadzą Rafał Brzozowski, Ida Nowakowska oraz Małgorzata Tomaszewska.

Jak informuje portal jastrzabpost.pl, zagranicznym gościem specjalnym będzie Duncan Laurence, zwycięzca zeszłorocznej głównej Eurowizji. Pierwsze miejsce zapewniła mu piosenka "Arcade".