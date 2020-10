Eurowizja Junior 2020: Dlaczego Viki Gabor nie poprowadzi konkursu?

Ambasadorką tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji Junior jest Viki Gabor, która triumfowała w ub.r. w Gliwicach. Wokalistka w rozmowie z Interią zdradziła, że nie pojawi się w roli prowadzącej.

Viki Gabor wspiera Alę Tracz na Eurowizji Junior 2020 AKPA

Po wygranej Viki Gabor ( posłuchaj zwycięskiej piosenki! ) w ubiegłorocznej Eurowizji Junior w Gliwicach Polska po raz drugi z rzędu organizuje ten konkurs piosenki. Wydarzenie odbędzie się 29 listopada w Warszawie.

Konferencja przed Eurowizją Junior 2020 w Warszawie 1 / 14 Ala Tracz mieszka w małej miejscowości Stojeszyn Pierwszy (woj. lubelskie) z rodzicami i siostrą Olą. Jest uczennicą klasy czwartej szkoły podstawowej w Potoku Wielkim. Ma kotka Lili. Uwielbia tańczyć i podróże. Reprezentując Polskę na konkursach międzynarodowych zwiedziła Maltę, Bułgarię i Włochy. Źródło: AKPA udostępnij

Był to nasz drugi triumf w tym konkursie - w 2018 r. laureatką została Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want to Be".



Tak jak w 2019 r. nasz reprezentant wyłoniony został w eliminacjach w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior". Decyzją jury i widzów zwyciężyła 10-letnia Ala Tracz. W konkursie wykona piosenkę "I'll Be Standing", którą napisali dla niej Gromee i jego żona Sara Chmiel-Gromala, wokalistka grupy Łzy.

Z powodu pandemii koronawirusa reprezentanci krajów biorących udział w konkursie (na razie udział potwierdziło 13 państw) swoje występy nagrają w studiu, a później zostaną one wyemitowane w trakcie konkursu. Ze studia w Warszawie TVP nada zarówno otwarcie koncertu, zapowiedzi prowadzących, jak i występy specjalne. Wszystkie osoby pracujące przy powstawaniu wydarzenia będą musiały przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.

W Gliwicach jedną z prowadzących była Roksana Węgiel. W tym roku w roli prowadzących pojawią się Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Rafał Brzozowski.

Damian Glinka, Interia: Dlaczego nie poprowadzisz Eurowizji Junior 2020?

Viki Gabor: - Nie wiem, co się stało. Sama nie wiem, czemu nie prowadzę Eurowizji. Nie dostałam propozycji. Dla mnie to jest ok. Powodzenia wszystkim, którzy będą ją prowadzić.

Będziesz miała jakieś specjalne zadanie podczas Eurowizji Junior 2020?

- Nie chcę niczego zdradzać. To jest podchwytliwe pytanie. Jestem ambasadorką konkursu i będę miała jakieś tam działania. Teraz jednak nie powiem nic więcej.



Jak podoba ci się utwór Ali Tracz?

- Piosenka Ali bardzo mi się spodobała. Ala jest super i wszystko jest super. Wszystko jest zgrane i pasuje do siebie. Czad po prostu.

Jak oceniłabyś jej szanse na wygraną?

- To jest ciężkie pytanie i myślę, że jeśli będziemy się wspierać, to może wygramy. Ona ma spore szanse, bo ma fajny charakter i osobowość. Fajnie się ją ogląda i słucha, bo ma fajną energię. Moim zdaniem ona będzie się tam wyróżniać.

A myślisz, że jest na niej jakaś presja, bo wszyscy liczą, że po raz trzeci wygramy.

- To jest bardzo fajne, że wszyscy liczą na to i przez to możemy wygrać. To trzeba dobrze sobie przemyśleć. To jest ciężki temat. Nie będzie łatwo wygrać, ale ja będę trzymać kciuki.

