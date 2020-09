Nowe doniesienia o zdrowiu Michała Urbaniaka. "Wspieramy cię"

W piątek, 11 września, pojawiły się informacje, że światowej sławy saksofonista i skrzypek Michał Urbaniak znalazł się w szpitalu. Teraz żona muzyka przekazała nowe wiadomości.

Michał Urbaniak jest jednym z najbardziej cenionych polskich muzyków /Katarzyna Rainka /materiały prasowe

Michał Urbaniak na swoim koncie ma ponad 40 solowych płyt, występy w Carnegie Hall i Beacon Theatre, a także współpracę z takimi muzykami jazzu, jak Miles Davis, Herbie Hancock, Wayne Shorter i Marcus Miller.

"Michał jest w bardzo złej sytuacji zdrowotnej i taka prośba już ode mnie, nie od niego - jeśli ktoś w coś wierzy, to niech tam się pomodli, a jeśli nie wierzy, to niech trzyma za niego kciuki" - powiedział na gali Popkillery 2020 Hirek Wrona.



Znany dziennikarz muzyczny odbierał w imieniu jazzmana statuetkę Złotego Popkillera za wkład artysty w kulturę hiphopową. "Zdrówka Mistrzu" - napisał na Twitterze Wrona, prezentując jego nagrodę.

Żona muzyka w rozmowie z Plejadą poinformowała, że artysta przeszedł zabieg serca. "Michał faktycznie jest po zabiegu, ale czuje się dobrze, nie wiem skąd te nagłówki, że jest w tragicznym stanie" - zdementowała plotki.

"Michał miał zabieg na serce, wymianę rozrusznika, który był robiony rutynowo. Jest w świetnych rękach fachowców i wszystko jest ok. Dziś niestety sprzedaje się sensacja i negatywne informacje - bardzo jest to przykre. Fakty są takie, że wszystko jest w porządku. Michał jest w szpitalu, jednak ma się dobrze i planuje kolejną płytę" - dodała.

Wideo Nirvana by Michal Urbaniak & Urbanator - Funkin' for Don Blackman

Specjalne wideo nagrał również Jurek Owsiak. "Byłem, dojechałem, odwiedzin nie ma, ale kontaktowałem się z lekarzami. To wspaniała ekipa, która mnie uspokoiła, więc uspokajam was wszystkich! Michał ma się już dobrze, do poniedziałku będzie w szpitalu" - powiedział szef WOŚP.



"Rozmawiałem z nim przez telefon o ważnych sprawach związanych z muzyką, planami na przyszłość, nową płytą i pomocą innym. Michał, trzymaj się, wspieramy cię i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy czuwają nad jego zdrowiem" - poinformował także.