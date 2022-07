Za produkcję materiału odpowiada wieloletni współpracownik wokalistki Ricky Reed, a także Mark Ronson (Adele, Lady Gaga, Miley Cyrus), Max Martin (The Weeknd, Coldplay, Britney Spears) i Benny Blanco (Rihanna, Katy Perry, Maroon 5). Płyta zawiera m.in. piosenki "2 B Loved (Am I Ready)" i podnoszącą na duchu tytułową "Special".

Na nowym albumie znalazł się również przebój "About Damn Time", który obecnie zajmuje 2. miejsce na liście Billboard Hot 100, a na TikToku pojawił się w 5 milionach filmików i jest najczęściej wykorzystywanym fragmentem muzycznym wśród tiktokerów z USA. "About Damn Time" to czwarta piosenka Lizzo w Hot 100 po hitach "Truth Hurts" (7 tygodni na szczycie), "Good As Hell" i "Rumors" (z Cardi B).



Wraz z premierą "Special", Lizzo świętuje aż sześć nominacji do nagrody Emmy za swój reality show "Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls", który można oglądać na platformie Amazon Prime. "Nie zrobiliśmy tego dla nagród, zrobiliśmy to dla siebie" - podsumowała Lizzo na Instagramie. "Dla wszystkich, na których życie wpłynęliśmy. Aby wstrząsnąć branżą... i pokazać światu, jak piękni i utalentowani jesteśmy" - dodała.

Lizzo niedawno wystąpiła z "About Damn Time" na uroczystości rozdania BET Awards. "Kiedy Lizzo jest na scenie, można być pewnym, że będzie impreza" - można było przeczytać w "Entertainment Tonight". "Lizzo wniosła imponującą dawkę glamouru podczas imprezy. Tak potrafi tylko ona" - podsumował "Vogue".

Kim jest Lizzo?

Lizzo to wielokrotnie nagradzana Grammy wokalistka, autorka tekstów, raperka i aktorka. Wydany w 2019 roku debiutancki album gwiazdy "Cuz I Love You" dotarł na 4. pozycję notowania Billboard 200 m.in. za sprawą takich hitowych singli, "Tempo", "Juice" czy "Good As Hell" oraz "Truth Hurts". Ostatni z przebojów dotarł na szczyt listy Hot 100 Billboardu. Tym samym Lizzo została zaledwie trzecia raperką w historii, której utwór - bez udziału żadnego gościa - znalazł się na najwyższej pozycji. Została też pierwszą artystką R&B na pierwszym miejscu listy od 2012 roku.



Piosenka "Truth Hurts" przez 7 tygodni okupowała najwyższą lokatę zestawienia, co było najlepszym wynikiem jakiejkolwiek raperki w historii. Ponadto utwór znalazł się w zestawieniu "Rolling Stone" "500 najlepszych piosenek wszech czasów" oraz zapewnił Lizzo Grammy w kategorii najlepsze popowe wykonanie. Wokalistka otrzymała też statuetki za płytę "Cuz I Love You" oraz singel "Jerome".

W 2019 roku Lizzo zdobyła tytuł wykonawca roku przyznany zarówno przez "TIME" jak i "Entertainment Weekly". Trafiła także na okładki magazynów "Rolling Stone", "Billboard", "Elle" i brytyjskiego "Vogue'a", jak również zachwyciła występami na galach American Music Awards, MTV Video Music Awards, BET Awards czy w programie "Saturday Night Live".



