Novika i Sambor w kolejnym singlu. Zobacz teledysk do "Born Again"

Pierwszym owocem ich współpracy był utwór "Hope", który ukazał się przed wakacjami. Później poznaliśmy nową wersję utworu za sprawą remixu duetu Jazxing. Po tej świetnie przyjętej przez fanów i dziennikarzy "nadziei", nadszedł czas na "odrodzenie". Duet opublikował właśnie piosenkę "Born Again", która jest kolejną odsłoną nadchodzącej EP-ki.

Nie oznacza to jednak, że piosenka w warstwie lirycznej jest wesoła. "Nie pierwszy raz w tekście odnoszę się do dzisiejszej kondycji ludzkiej, do przebodźcowania i ciągłego pędu. Dodatkowo szukając inspiracji poprosiłam, żeby Sambor podzielił się własnymi odczuciami. Z jego wypowiedzi mocno utkwiła mi w głowie metafora, że ciągle się rozpadamy na kawałki i składamy na nowo. Stąd w tekście: 'we're falling to pieces and then we're born again'" - tłumaczy Novika.

W nowej piosence mocno przykuwa uwagę soczysty aranż, głęboki bas i napędzający beat, a przy tym dużo przestrzeni na swobodny, poruszający wokal Noviki. Tym razem Sambor nie tylko odpowiada za produkcję, ale udziela się również wokalnie. Za miks i master utworu odpowiada Envee.

Do utworu powstał teledysk, za który odpowiada Greg Nelec. "Nasza wrażliwość jest efektem naszej przeszłości. Często zastanawiamy się, co by było, gdybyśmy tam wrócili i poprzestawiali klocki. Tylko po co? Trzeba iść dalej. W tym teledysku budujemy opowieść przy użyciu minimalnych środków wyrazu. Pojawiające się symbole nawiązują do historii Noviki, a elementem spajającym całość jest ruch: ciała, światła, kamery..." - opowiada reżyser.