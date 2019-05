Nosowska i "Wieje". Płyta "Janerka na basy i głosy" - hołd dla Lecha Janerki

2 sierpnia ukaże się płyta "Janerka na basy i głosy". Zgodnie z tytułem to specjalny hołd dla Lecha Janerki z wykorzystaniem jedynie basu i głosów.

Katarzyna Nosowska zaśpiewała utwór Lecha Janerki /Leszek Kotarba / East News

W nagraniu specjalnego albumu udział wzięli doświadczeni basiści: Małgorzata Tekiel (m.in. Będzie Dobrze, Pudelsi, Pochwalone) i Piotr Pawłowski (m.in. Made in Poland, The Shipyard), którzy zaprosili do projektu wokalistów i wokalistki będących również wielbicielami twórczości Lecha Janerki.



Jarocin Festiwal 2018: Lech Janerka 1 16 Lech Janerka Autor zdjęcia: Ewelina Wójcik Źródło: Show The Show 16

Reklama

"Bas, różnie wykorzystywany, nawarstwiany i przetwarzany jest jedynym instrumentem na płycie" - czytamy.

Na płycie zaśpiewali: Katarzyna Nosowska (Hey), Wojciech Waglewski (Voo Voo), Marcin Świetlicki (Świetliki, Zgniłość), Nika (Morus, Pochwalone, Post Regiment), Pablopavo (Vavamuffin, Pablopavo i Ludziki), Jarek Szubrycht (Lux Occulta) i sam Lech Janerka.

"Dla podkreślenia wybitnych walorów tekstowych wrocławskiego artysty, w nagraniu płyty wzięli również udział ludzie zajmujący się na co dzień literaturą. Chór piór stanowią m.in: nagradzani poeci i poetki: Barbara Klicka, Miłosz Biedrzycki, Wojciech Bonowicz, Joanna Oparek, Marcin Świetlicki, pisarz i dziennikarz Jarek Szubrycht. Warto podkreślić, że twórcy otrzymali błogosławieństwo Lecha Janerki dla tego projektu" - zaznacza wydawca płyty.

W pierwszym singlu "Wieje" zaśpiewała Katarzyna Nosowska. Oryginalna wersja pochodzi z płyty "Fiu Fiu".

Wideo Janerka Na Basy I Głosy - Katarzyna Nosowska "Wieje"

Wideo Lech Janerka "Wieje" (Teledysk)