Obaj artyści mają na koncie ubiegłoroczną współpracę pod szyldem "MĘSKIE GRANIE PRZESTAWIA: NOSOWSKA - KRÓL", gdzie podczas letniej trasy wykonywali m.in. cover Nirvany "Smells Like Teen Spirit" czy "Szklanki" Young Leosi. Następnie, jesienią 2023 wydali utwór "Neodym".

Teraz poznaliśmy singel "Można" ( sprawdź! ), który zapowiada szykowaną na wrzesień płytę "Kasia i Błażej" sygnowaną nazwą Nosowska i Król.

Wideo Nosowska / Król - Można (Official Video)

"Błażej pilnie strzeże tego, co w nim wrażliwe i ufne. Najbliżej tej strefy można się dostać chyba właśnie wspólnie tworząc. To moja ukochana płyta, nigdy nie pracowało mi się szybciej i bez wysiłku. Czasem myślę, że mi się to wszystko przyśniło, a może jednak nie - bo płyta przecież jest" - opowiada Nosowska.

Nosowska i Król razem. "Małe wielkie" rozmowy

Błażej Król dodaje: "Nawet nie wiem kiedy Jenin zaczął sąsiadować z Piasecznem. Odległość 440 kilometrów pokonywana z prędkością 'kciuków'. Ja to jestem raczej zamknięty - delikatnie pisząc, ale dzięki spotkaniu z Kasią i tym piosenkom, pęknięcie na skorupie znacznie się powiększyło. Dzięki tym naszym 'małym wielkim' rozmowom na wszystkich częstotliwościach powstała ONA - nasza płyta. Dziękuję".

Do singla powstał teledysk, za który odpowiada Jacek Kościuszko.

"Przenosi nas w tętniące życiem miejskie przestrzenie. Akcja rozgrywa się wśród zgiełku miasta i pędzącego tłumu. Bohaterowie przemierzają ulice miejskim autobusem, obserwując rzeczywistość zza szyb. Zauważają przechodniów pochłoniętych codziennymi sprawami. Eteryczna atmosfera i hipnotyzująca narracja teledysku przyciągają uwagę widza, tworząc niezwykłą, refleksyjną podróż" - relacjonuje reżyser.

Na początku listopada ruszy trasa "Jenin-Piaseczno" (w pierwszym mieszka Król, drugie to miejsce zamieszkania Nosowskiej), która odwiedzi siedem dużych miast w Polsce. Koncerty odbędą się w najlepszych, zasiadanych salach muzyczno-teatralnych.

"Podczas trasy Jenin-Piaseczno artystom towarzyszyć będzie zespół, złożony z wybitnych instrumentalistów oraz wyjątkowa, zaskakująca oprawa scenograficzna. Audio-wizualna uczta gwarantowana!" - czytamy.

Nosowska i Król. Szczegóły trasy Jenin-Piaseczno:

03.11.2024 - Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

05.11.2024 - Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka

13.11.2024 - Kraków, ICE Kraków Congress Centre

24.11.2024 - Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza

01.12.2024 - Poznań, Sala Ziemi Poznań Congress Center

11.12.2024 - Katowice, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

16.12.2024 - Warszawa, Teatr Muzyczny Roma.