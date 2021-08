Nominacje do MTV VMA 2021: Justin Bieber i Megan Thee Stallion największymi faworytami [DATA, TRANSMISJA]

Justin Bieber otrzymał siedem nominacji do nagrody MTV VMA.



Sześć nominacji zgarnęła natomiast Megan Thee Stallion. Po pięć szans na statuetki otrzymali: BTS, Billie Eilish, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X i Olivia Rodrigo.

O najważniejszą nagrodę wieczoru powalczą klip "WAP" (Cardi B i Megan Thee Stallion), "Popstar" (DJ Khaled i Drake), "Kiss Me More" (Doja Cat i SZA), "Bad Habits" (Ed Sheeran), "Montero" (Lil Nas X) oraz "Save Your Tears" (The Weeknd).

O tytuł artysty roku zmierzą się oprócz Megan Thee Stallion i Biebera również: Doja Cat, Ariana Grande, Olivia Rodrigo i Taylor Swift.

W tym roku gala obędzie się 12 września w Barclays Center w Nowym Jorku. Termin przypada na dzień po dwudziestej rocznicy ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku, dlatego stacja MTV wraz z organizacją 9/11 Day przygotowały specjalny program, aby uczcić pamięć ofiar zamachu.

Tegoroczna gala będzie transmitowana przez MTV na żywo - widzowie w Polsce będą mogli obejrzeć ją w nocy z niedzieli 12 września na poniedziałek 13 września, od godz. 2:00. Natomiast wcześniej, od godz. 00:30, będzie można śledzić relacje z czerwonego dywanu i ostatnie przygotowania do show.



Nominacje do MTV VMA 2021:

Najlepszy teledysk:



Cardi B ft. Megan Thee Stallion - "WAP"

DJ Khaled ft. Drake - "POPSTAR" (Starring Justin Bieber)

Doja Cat ft. SZA - "Kiss Me More"

Ed Sheeran - "Bad Habits"

Lil Nas X - "MONTERO (Call Me By Your Name)"

The Weeknd - "Save Your Tears"



Clip Cardi B WAP - feat. Megan Thee Stallion

Utwór roku:

24kGoldn ft. iann dior - "Mood"

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - "Leave The Door Open"

BTS - "Dynamite"

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - "WAP"

Dua Lipa - "Levitating"

Olivia Rodrigo - "drivers license"



Clip Olivia Rodrigo drivers license

Artysta roku:

Ariana Grande

Doja Cat

Justin Bieber

Megan Thee Stallion

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Najlepszy nowy artysta:

24kGoldn

Giveon

The Kid LAROI

Olivia Rodrigo

Polo G

Saweetie

Najlepsza współpraca:

24kGoldn ft. iann dior - "Mood"

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - "WAP"

Doja Cat ft. SZA - "Kiss Me More"

Drake ft. Lil Durk - "Laugh Now Cry Later"

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon - "Peaches"

Miley Cyrus ft. Dua Lipa - "Prisoner"



Clip Doja Cat Kiss Me More - ft. SZA

Najlepszy teledysk pop:

Ariana Grande - "positions"

Billie Eilish - "Therefore I Am"

BTS - "Butter"

Harry Styles -"Treat People With Kindness"

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon - "Peaches"

Olivia Rodrigo - "good 4 u"

Shawn Mendes - "Wonder"

Taylor Swift - "willow"



Clip BTS Butter

Najlepszy teledysk hip hop:

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - "WAP"

Drake ft. Lil Durk - "Laugh Now Cry Later"

Lil Baby ft. Megan Thee Stallion - "On Me (remix)"

Moneybagg Yo - "Said Sum"

Polo G - "RAPSTAR"

Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. - "FRANCHISE"



Najlepszy teledysk R&B:

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid - "BROWN SKIN GIRL"

Silk Sonic - "Leave The Door Open"

Chris Brown and Young Thug - "Go Crazy"

Giveon - "HEARTBREAK ANNIVERSARY"

H.E.R. ft. Chris Brown - "Come Through"

SZA - "Good Days"



Clip SZA Good Days

Najlepszy teledysk rock:

Evanescence - "Use My Voice"

Foo Fighters - "Shame Shame"

John Mayer - "Last Train Home"

The Killers - "My Own Soul's Warning"

Kings Of Leon - "The Bandit"

Lenny Kravitz - "Raise Vibration"

Najlepszy teledysk alternatywa:

Bleachers - "Stop Making This Hurt"

Glass Animals - "Heat Waves"

Imagine Dragons - "Follow You"

Machine Gun Kelly ft. blackbear - "my ex's best friend"

twenty one pilots - "Shy Away"

WILLOW ft. Travis Barker - "t r a n s p a r e n t s o u l"

Teledysk z najlepszym ważnym przekazem:

Billie Eilish - "Your Power"

Demi Lovato - "Dancing With The Devil"

H.E.R. - "Fight For You"

Kane Brown - "Worldwide Beautiful"

Lil Nas X - "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Pharrell Williams ft. JAY-Z - "Entrepreneur".