Brytyjski muzyk Noel Gallagher, będący właśnie w trasie koncertowej ze swoim zespołem High Flying Birds, zdradził, że ma coraz większe problemy z zapamiętaniem tekstów, także hitów, które przed laty stworzył ze swoim młodszym bratem Liamem w zespole Oasis, pisze "Guardian".



56-letni muzyk wini za to "nieubłagany upływ czasu". "Zdarzyło mi się w czasie tej trasy zastanawiać: jaka jest następna linijka tej piosenki?" - powiedział w podcaście Matta Morgana Gallagher. I, nawiązując do promptera, stwierdził, że w końcu z pewnością będzie go potrzebował.

Muzyk Oasis narzeka na starzenie. Mówi o wózku inwalidzkim

Trzy lata temu do używania na scenie promptera przyznał się 81-letni Paul McCartney. Powiedział, że robił to na wypadek, gdyby zapomniał słów starych kawałków Beatlesów, które wciąż wykonuje. Niektóre z tych utworów mają 50, a nawet 60 lat.

Także 76-letni Elton John używał promptera podczas czerwcowego koncertu w Glastonbury, zapowiadanego jako jego ostatni występ w Wielkiej Brytanii. Podobnie od lat wspomaga swoją pamięć 73-letni Bruce Springsteen. Z kolei 81-letnia Barbra Streisand korzysta z promptera nie tylko, by mieć przed oczami teksty piosenek, lecz także podczas pozornie swobodnych rozmów.

Muzyk kultowego Oasis przyznaje, że czuje już swój wiek. W zeszłym roku, będąc gościem audycji radiowej Kena Bruce'a, powiedział, że po czterdziestce czuł, że jest w szczytowej formie, a po pięćdziesiątce, że to już jest z górki. "Odkryłem, że jak już cię zacznie strzykać, to zostaje na zawsze. Jak uporasz się z jednym, to zacznie gdzie indziej. Jeśli mam być szczery, nie mogę się doczekać, kiedy dostanę wózek inwalidzki" - powiedział Noel Gallagher.

Jego o sześć lat młodszy brat, Liam, z powodu artretyzmu przeszedł poważną operację stawu biodrowego.