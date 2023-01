Liam Gallagher, czyli główny wokalista Oasis ( posłuchaj! ), zapewniał jakiś czas temu, że do reunionu Oasis dojdzie "prędzej niż później". Jego entuzjazmu nie podzielał Noel Gallagher - aż do teraz. Gitarzysta ogłosił wydanie nowego albumu wraz z zespołem High Flying Birds. "Council Skies" ukaże się 2 czerwca.

Nowa twórczość Gallaghera ma być "podnosząca na duchu". "Kiedy dorastałem w biedzie i bezrobociu, muzyka wyciągnęła mnie z tego. 'Top Of The Pops' w telewizji przenosił cię w czwartkowy wieczór w świat fantazji i to jest to, czym według mnie powinna być muzyka. Chcę, aby moja muzyka była wznosząca i zmieniająca w jakiś sposób" - stwierdził muzyk.

"Easy Now" to nowa kompozycja starszego z braci Gallagher:

Zaledwie w październiku 2022 roku Noel utrzymywał, że powrót do czasów Oasis nie ma sensu, bo zespół "aktualnie sprzedaje tyle samo płyt, co wtedy, gdy grali razem". W nowym wywiadzie dla BBC Radio Manchester stwierdził jednak: "Nigdy nie mów nigdy" - od razu dodając - "...ale musiałoby się to zdarzyć w wyjątkowych okolicznościach".

Nie wiadomo, o jakiego okoliczności chodzi muzykowi, ale mówi też, że "nie chce powiedzieć, że te okoliczności nigdy się nie pojawią".

Drugi z braci Gallagher przez cały czas wyraża więcej ekscytacji w aspekcie powrotu Oasis. Choć można od razu zobaczyć, że relacje Gallagherów nadal są bardzo napięte. Gdy Liam Gallagher mówił w 2020 roku o tym, że zespół wróci do siebie "bardzo wkrótce", to swój osąd opierał na tym, że "Noel jest chciwy i kocha pieniądze" i musi się to "stać wkrótce lub nie stanie się w ogóle".

W lutym 2022 roku natomiast Liam stwierdził, że zespół "nigdy nie powinien się rozpaść" i chciałby znów grać z bratem. Dodał też, że zrobiłby to za darmo (po tym, jak Noel wyznał, że przyjąłby ofertę za 100 mln funtów). Pod koniec zeszłego roku Liam obrażał brata w sieci po tym, jak Noel zabronił użycia piosenek Oasis w dokumencie o koncercie Liama w Knewborth - nazwał go "okropnym małym człowieczkiem". "Możesz powstrzymać nas od używania piosenek, ale nie możesz wymazać naszych wspomnień, wstyd, Noelu Gallagherze" - pisał publicznie do brata na Twitterze.

