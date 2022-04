W polskich programach rodzaju "Mam talent" czy "X Factor" narodziło się wiele późniejszych gwiazd, m.in. Michał Szpak, Dawid Podsiadło czy Daria Zawiałow. W oryginalnych wersjach językowych także - np. Olly Murs czy najsłynniejsze objawienie - zespół One Direction. Wygląda na to, że były lider Oasis, Noel Gallagher, nie ma najlepszego zdania o tego typu produkcjach.

W wywiadzie udzielonym gazecie Daily Star stwierdził, że te programy nie mają nic wspólnego z muzyką, a ich uczestnicy nie wiedzą, co to znaczy naprawdę ciężko pracować. "The X Factor to program telewizyjny, nie ma nic wspólnego z muzyką i wszystko, co z tego wynikło, nie ma nic wspólnego z muzyką" - stwierdził.

Gallagher zarzucił Harry'emu Stylesowi, który wybił się w "X Factor", że z pewnością nigdy nie pracował "jak prawdziwy muzyk". "Nie powiesz mi chyba, że Harry Styles jest teraz gdzieś w pokoju i pisze piosenkę" - powiedział. "Zapewniam cię, że nie ma wyciągniętej gitary akustycznej, próbując napisać jakąś piosenkę" - twierdzi były gitarzysta Oasis.

Najwidoczniej muzyk nie przepada za Stylesem, bo to kolejny raz, gdy kieruje przytyk w stronę brytyjskiego idola. W 2017 roku stwierdził, że utwór "Sign Of The Times" jest na tyle banalny, że byłby w stanie napisać go... jego kot! I to w 10 minut.

"Nie mam nic przeciwko tej piosence, moja żona przewracała się z boku na bok i spytała: 'Słyszałeś nową piosenkę Harry'ego Stylesa? Jest jak Prince", a ja na to: "Nawet jej nie słysząc, mogę cię zapewnić, że nie jest jak Prince!"" - opowiadał w Absolute Radio.

Harry Styles wydał do tej pory dwa solowe albumy: "Harry Styles" (2017) i "Fine Line" (2019). Na obu widnieje jako autor piosenek. Początkiem kwietnia Styles ogłosił wydanie nowej płyty, którą promuje single "As It Was".