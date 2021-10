Nirvana zmieni okładkę "Nevermind"? "Wymyślimy coś dobrego"

Spencer Elden, który znalazł się nago na okładce kultowego albumu, domaga się, aby zaprzestano ukazywania go całkiem rozebranego na okładce. Ostatnio prosił nawet, by Nirvana.. przestała ją wydawać w tej formie. Co ciekawe, Dave Grohl, perkusista Nirvany, jest przychylny temu pomysłowi!

Dave Grohl gra aktualnie w Foo Fighters /FOX /Getty Images