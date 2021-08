Nirvana pozwana za pornografię dziecięcą. Chodzi o okładkę albumu "Nevermind"

Przypomnijmy, że na zdjęciu okładkowym "Nevermind" Nirvany znalazł się niespełna 5-miesięczny wówczas Spencer Elden. Całkiem nagi pływał w basenie, a przed chłopcem na haczyku pływała jednodolarówka. Zdjęcie zrobił w marcu 1991 r. specjalizujący się w fotografii podwodnej Kirk Weddle.

25 lat później pamiętne ujęcie odtworzył John Chapple dla "New York Post". Fotografię wykonano w Rose Bowl Aquatics Center w Pasadenie w stanie Kalifornia.

"Tym razem przynajmniej ma na sobie ubranie" - można było przeczytać w podpisie zdjęcia, choć z tekstu gazety dowiadujemy się, że Elden pierwotnie chciał pozować nago.



Teraz jednak Elden zdecydował się pozwać zespół, twierdząc, że zdjęcie "naruszyło przepisy dotyczące pornografii dziecięcej". Mężczyzna dodał również, że doznał "szkody na całe życie", a jego prawni opiekunowie "nie podpisali zgody upoważniającej do wykorzystania jakichkolwiek zdjęć Spencera lub jego podobizny, a na pewno nie komercyjnej pornografii dziecięcej, która go przedstawia".



"Trwała krzywda, której doznał, obejmuje między innymi skrajne i trwałe zaburzenia emocjonalne z fizycznymi objawami, zakłócenia normalnego rozwoju i postępów w nauce, trwającą całe życie utratę zdolności do zarobkowania, utratę przeszłych i przyszłych zarobków, przeszłe i przyszłe wydatki na leczenie medyczne i psychologiczne, utratę radości życia oraz inne straty, które zostaną opisane i udowodnione na rozprawie w tej sprawie" - można przeczytać w pozwie.

Kirk Weddle, autor zdjęcia, był przyjacielem ojca Eldena, Ricka, i to właśnie dzięki niemu młody Spencer znalazł się na okładce albumu.