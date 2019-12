Nirvana: Teledysk "Smells Like Teen Spirit" przekroczył barierę miliarda wyświetleń

Ikoniczny teledysk "Smells Like Teen Spirit" grupy Nirvana to drugi klip z lat 90., który przekroczył barierę miliarda odsłon w serwisie YouTube.

Kurt Cobain (Nirvana) w 1991 r. /Michel Linssen/Redferns /Getty Images

Wydana 24 września 1991 roku "Nevermind", druga płyta w dyskografii Nirvany, okazała się jednym najbardziej wpływowych albumów, nie tylko tamtej dekady, ale w całej historii rocka.

Reklama

W zaledwie kilka tygodni od premiery "Nevermind" rozeszła się na całym świecie w ponad 30 milionach egzemplarzy i zdefiniowała lata 90., stając się swoistym głosem pokolenia X.

Do otwierającego płytę utworu "Smells Like Teen Spirit" powstał pamiętny teledysk. Jego reżyserią zajął się Samuel Bayer, wówczas młody absolwent nowojorskiej School of Visual Arts. Było to jego pierwsze zlecenie w branży muzycznej.

"Miałem niezły ubaw, patrząc na gościa próbującego zapanować nad bandą dzieciaków z apetytem na demolkę" - wspominał perkusista Dave Grohl, obecnie lider Foo Fighters.

Zachowaniem reżysera był sfrustrowany wokalista i gitarzysta Kurt Cobain, który zaczął zachęcać statystów, aby zeszli z ustawionych podestów i "zaczęli rozpierduchę, jak na prawdziwym punkowym koncercie". Ostatecznie to lider Nirvany zmienił zakończenie wersji wideoklipu zmontowanej przez Bayera.

Clip Nirvana Smells Like Teen Spirit

"Utwór 'Smells Like Teen Spirit' wydawał nam się nudny. Ale wszyscy inni uważali, że to najlepszy kawałek na płycie. Bardzo się temu dziwiliśmy. Mieliśmy zupełnie inne zdanie" - mówił Dave Grohl w 1996 r. o największym przeboju z "Nevermind" (Wiesław Weiss "Sztuka rebelii. Rozmowy ze świętymi i grzesznikami rocka").

"Minął chyba z rok od chwili wydania, gdy zdałem sobie sprawę z jej ["Nevermind"] powodzenia" - przyznawał.

Choć muzycy Nirvany nie najlepiej wspominali współpracę z Bayerem, ten przez lata wypracował sobie solidną markę. Na koncie ma teledyski dla m.in. Ozzy'ego Osbourne'a ("Mama, I'm Coming Home"), Iron Maiden ("Wasting Love"), Blind Melon ("No Rain"), The Cranberries ("Zombie"), Hole z Courtney Love, wówczas już wdową po Cobainie ("Doll Parts"), Garbage ("Vow", "Only Happy When It Rains", "Stupid Girl"), Davida Bowiego ("Strangers When We Meet"), Metalliki ("Until It Sleeps"), The Rolling Stones ("Anybody Seen My Baby?", "Saint of Me"), Marilyn Manson ("Rock Is Dead"), Robbiego Williamsa ("Angels"), Green Day ("American Idiot", "Wake Me Up When September Ends", "Jesus of Suburbia", "Working Class Hero"), Justina Timberlake'a ("What Goes Around... Comes Around"), Maroon 5 ("Payphone", "Animals").

Zmarli przedwcześnie. Jak wyglądaliby dziś? 1 / 14 Kurt Cobain popełnił samobójstwo 5 kwietnia 1994 roku Źródło: East News Autor: MARK J.TERRILL udostępnij

Pierwszym klipem z lat 90., który przekroczył barierę miliarda odsłon, był "November Rain" Guns N' Roses (obecnie ponad 1,28 mld). Do magicznego progu zbliża się "Zombie" The Cranberries z wynikiem ponad 979 mln. Co ciekawe, za ten ostatni klip również odpowiada Samuel Bayer.