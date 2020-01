Nirvana, Beck i St. Vincent razem. 13-letnia córka Davida Grohla skradła show na scenie

Żyjący muzycy grupy Nirvana po raz kolejny pojawili się razem na scenie. Kto ich wspierał za mikrofonem?

Violet Grohl na scenie z muzykami Nirvany /Kevin Mazur /Getty Images

Artykuł Nirvana: Co porabiają bohaterowie "Nevermind" 25 lat później?

Dave Grohl (perkusja), Krist Novoselic (bas) i Pat Smear (gitara) wystąpili razem podczas 13. edycji dobroczynnej Annual Heaven Gala w Hollywood Bowl w Kalifornii.

Reklama

Żyjący muzycy grupy Nirvana wykonali w sumie pięć utworów, w tym znany z pamiętnego koncertu MTV Unplugged "The Man Who Sold the World" Davida Bowiego.

Za mikrofonem stanęli Beck ("In Bloom", "Been a Son" i "The Man Who Sold the World"), St. Vincent ("Lithium") i Violet Maye Grohl, 13-letnia córka Dave Grohla, która zaśpiewała "Heart-Shaped Box". Najstarsza córka muzyka wcześniej już występowała na scenie, m.in. z jego zespołem Foo Fighters.



"Mówiliśmy, że nie zrobimy tego przez kolejne cztery lub pięć lat, ale nie mogliśmy oprzeć się pokusie" - wyznał Krist Novoselic.

Wideo Nirvana Reunion @ Hollywood Palladium 1.4.2020

Po raz ostatni żyjący muzycy Nirvany spotkali się na scenie w październiku 2018 r. podczas Cal Jam. Wtedy towarzyszyli im Joan Jett i John McAuley, lider grupy Deer Tick.

W 2014 r. Nirvana została wprowadzona do Rockandrollowego Salonu Sław. Wśród gości byli wówczas Joan Jett, Kim Gordon, St. Vincent i Lorde.

Z kolei Grohl, Novoselic i Smear w 2012 r. pojawili się podczas charytatywnego koncertu dla ofiar huraganu Sandy u boku Paula McCartneya, z którym razem wykonali autorski utwór "Cut Me Some Slack".

Wideo Cut Me Some Slack - McCartney.Grohl.Novoselic.Smear

Działalność zespołu przerwała samobójcza śmierć lidera Kurta Cobaina w kwietniu 1994 r.