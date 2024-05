Produkcją "Yesterwynde" zajęli się Tero Kinnunen, Mikko Karmila, Risto Hemmi oraz dwaj muzycy Nightwish : klawiszowiec Tuomas Holopainen i śpiewający gitarzysta Troy Donockley. Za mastering odpowiadali Mika i Niklas Jussila. W opracowaniu materiału po raz kolejny pomógł Nightwish brytyjski dyrygent James Shearman. Okładkę zaprojektował Pete Voutilainen.

Przypomnijmy, że następca "Human. :II: Nature." (2020 r.) będzie trzecią częścią trylogii rozpoczętej na płycie "Endless Forms Most Beautiful" (2015 r.).

Finowie zaskoczyli fanów zapowiadając, że w najbliższej przyszłości nie będzie koncertować. Nie będzie też trasy promującej nowy album. Muzycy wówczas podkreślili, że decyzja o koncertowej przerwie nie jest związana z ciążą pochodzącej z Holandii wokalistki Floor Jansen ( zobacz! ), ani solowymi projektami. Pod koniec 2023 r. wokalistka, razem ze swoim mężem, Hannesem Van Dahlem, perkusistą bardzo popularnej w Polsce szwedzkiej grupy Sabaton , ogłosiła, że na świat przyszła ich druga córka.

Przypomnijmy, że Jansen - poprzednio wokalistka holenderskich formacji After Forever i ReVamp - oficjalnie dołączyła do Nightwish w 2013 r. Za mikrofonem zastąpiła Anette Olzon , która z kolei w 2007 r. dołączyła za Tarję Turunen .

Nightwish kończy trylogię. Co już wiemy o nowej płycie "Yesterwynde"?

Album "Yesterwynde" będzie mieć swą premierę 20 września nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Materiał dostępny będzie w szerokiej gamie edycji, w tym m.in. w wersji CD, cyfrowo, jako dwupłytowy album winylowy w pięciu wariantach kolorystycznych oraz w kilku limitowanych zestawach.



Do wypuszczonego 21 maja, pierwszego singla "Perfume Of The Timeless" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Nightwish Perfume Of The Timeless

Nightwish - szczegóły albumu "Yesterwynde" (tracklista):

1. "Yesterwynde"

2. "An Ocean Of Strange Islands"

3. "The Antikythera Mechanism"

4. "The Day Of..."

5. "Perfume Of The Timeless"

6. "Sway"

7. "The Children Of 'Ata"

8. "Something Whispered Follow Me"

9. "Spider Silk"

10. "Hiraeth"

11. "The Weave"

12. "Lanternlight".