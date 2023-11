Nigdy się nie dowiedziała, że zagrała w ostatniej piosence Beatlesów. "Płakałaby"

Magazyn przypomina, że w kwietniu 2022 roku grupa muzyków zebrała się w Capitol Records w Los Angeles, by pracować nad orkiestracjami do tajemniczego projektu Paula McCartneya. Teraz wiemy już, że chodziło o "Now and Then" - ostatnią piosenkę The Beatles. Muzycy dostali "ofertę nie do odrzucenia", wszystko dlatego, że partie zarejestrowano dość prędko podczas trwającej tylko jeden dzień sesji nagraniowej. Muzycy byli zaskoczeni, że McCartney osobiście nadzorował nagrywanie.

Reklama

Wśród muzyków była altowiolistka Caroline Buckman, która w trakcie trwającej 20 lat kariery grała u ponad stu artystów, w tym wielu znamienitych nazwisk, m.in. Johna Cale, Harry'ego Stylesa czy Christiny Aguilery. Sesja nagraniowa dla Paula McCartneya była jej spełnieniem marzeń. Utrzymywany w sekrecie utwór pt. "Give & Take" na nutach miał adnotację: "Smyczki zaaranżowane przez Paula McCartneya, Gilesa Martina i Bena Fostera".

Clip The Beatles Now And Then

Zagrała w ostatniej piosence Beatlesów. Nigdy się o tym nie dowiedziała

Artyści biorący udział w sesji byli więc wyjątkowo zaskoczeni, gdy zobaczyli się w dokumencie o powstawaniu "Now and Then" - wtedy było już jasne, że wszyscy zagrali w ostatniej piosence The Beatles. Jedna ze skrzypaczek, Song Lee, dowiedziała się od znajomego, że widać ją w nagraniu wideo z sesji. "Wiesz, że występujesz w dokumencie? Grałaś w piosence Beatlesów" - brzmiała wiadomość, którą otrzymała artystka. Prędko chciała podzielić się informacją z innymi i napisała SMS do Caroline Buckman.

Okazało się, że Buckman nie mogła cieszyć się z wydarzenia, które z pewnością wywołałoby u niej ogrom radości. Altowiolinistka zmarła 5 marca tego roku, w wieku 48 lat, na raka piersi. Nie miała pojęcia, że wystąpiła w ostatniej piosence Beatlesów. "Zdecydowanie płakałaby, gdyby się o tym dowiedziała" - mówi Lee. "To znaczyłoby wiele dla każdego, ale dla niej w szczególności - ze wszystkich muzyków, których znam i z którymi pracuję, byłaby to prawdopodobnie najbardziej zdumiewająca i fantastyczna rzecz" - dodaje skrzypaczka.

Podobnego zdania jest jej matka, Erica Buckman. "Oszalałaby [z radości] z tego powodu" - mówi w rozmowie z telewizją CBC. "Jestem bardzo dumna" - dodaje matka zmarłej. Rodzina altowiolinistki utworzyła fundację "Caroline E. Buckman Memorial Scholarship", która ma na celu pomagać młodym adeptom altówki. "Była po prostu bardzo ciepłą, kochającą i hojną [osobą]" - mówi przyjaciółka artystki. "Zawsze myślała o tym, co może zrobić, aby pomóc swoim przyjaciołom. Naprawdę uwielbiała być dobrą przyjaciółką" - dodaje.