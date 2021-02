Niewyobrażalna przemoc wg Cannibal Corpse (nowa płyta "Violence Unimagined")

Grupa Cannibal Corpse, ikona amerykańskiego death metalu, ujawniła szczegóły premiery nowego albumu.

Zespół Cannibal Corpse przygotował nową płytę /materiały prasowe

"Violence Unimagined", pierwsza od czterech lat płyta podopiecznych Metal Blade Records, ujrzy światło dzienne 16 kwietnia.

Materiał dostępny będzie w licznych odsłonach winylowych, w kilku wersjach na CD oraz drogą elektroniczną.



Przypomnijmy, że nowy album Cannibal Corpse wyprodukował Erik Rutan, lider Hate Eternal, w swoim studiu Mana na Florydzie, o czym pisaliśmy już w połowie 2020 roku. Były muzyk Morbid Angel zagrał również gościnnie na gitarze.

Amerykanie opublikowali właśnie pierwszy singel z "Violence Unimagined". Kompozycji "Inhumane Harvest" Cannibal Corpse możecie posłuchać poniżej:

Wideo Inhumane Harvest

Oto lista utworów longplaya "Violence Unimagined":

1. "Murderous Rampage"

2. "Necrogenic Resurrection"

3. "Inhumane Harvest"

4. "Comdenation Contagion"

5. "Surround, Kill, Devour"

6. "Ritual Annihilation"

7. "Follow The Blood"

8. "Bound And Burned"

9. "Slowly Sawn"

10. "Overtorture"

11. "Cerements Of The Flayed".