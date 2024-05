KNŻ (Kazik Na Żywo) to projekt, w którym Kazik Staszewski prezentował swoje rap-rockowe oblicze. Pomysłodawcą zespołu był basista Michał Kwiatkowski, który namówił wokalistę do koncertowej realizacji materiału z solowej płyty Kazika "Spalam się" (1991). Początkowo u ich boku pojawili się znany z grupy Kobranocka gitarzysta Adam "Burza" Burzyński i perkusista Kuba Jabłoński (później Lady Pank).

Debiut "Na żywo, ale w studiu" (1994) promował singel "Artyści", a już po nagraniu płyty Jabłońskiego zastąpił Tomasz Goehs (m.in. Turbo, Creation of Death), który od 1998 r. jest także perkusistą Kultu. To z nim KNŻ poprzedzał słynną formację Rage Against The Machine na koncercie na Torwarze w Warszawie.

W 1995 r. do składu dołączył gitarzysta Robert "Litza" Friedrich (m.in. Acid Drinkers, Flapjack, obecnie także Luxtorpeda i 2Tm2,3), z którym powstał przełomowy album "Porozumienie ponad podziałami". To właśnie z tego wydawnictwa pochodzi utwór "Tata dilera/Hardzone" ( sprawdź! ).

Kazik i Litza na wspólnym nagraniu. "Polscy giganci"

Na Instagramie furorę robi wideo nagrane w ogrodzie, na którym widać Kazika i Litzę wykonujących akustycznie wspomniany przebój sprzed blisko 30 lat. W komentarzach zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów. Nagranie zebrało blisko 40 tys. polubień.

"Kazik wciąż lepszy niż 80% polskiej rap sceny", "Ciarki mnie przechodzą za każdym razem gdy słyszę ten tekst. Najprawdziwsza prawda z fantastyczna muzyką do tego", "Duet pierwsza klasa. Polscy giganci", "Jesteście chodzącą historią naszych lat!" - czytamy.

Fani błyskawicznie zaczęli apelować do wykonawców, by wzięli pod uwagę reaktywację KNŻ.

"Powrót KNŻ to byłby sztosik", "Może trasa KNŻ?", "Zejdźcie się na kilka koncertów", "Czekamy" - apelują fani.

Przypomnijmy, że KNŻ zakończył działalność w 2015 r. w związku z odejściem Litzy. Formacja wówczas wyruszyła w pożegnalną trasę "Ostatni koncert w mieście". Została ona udokumentowana za sprawą dwóch wydawnictw: DVD zarejestrowane w klubie Wytwórnia w Łodzi oraz podwójne CD z zapisem audio ze Stodoły w Warszawie. Studyjny dorobek zamyka nominowany do Fryderyka album "Bar La Curva / Plamy na słońcu" z 2011 r.