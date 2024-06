Taylor Swift aktualnie koncertuje w ramach trasy "The Eras Tour", która cieszy się ogromną popularnością. Niemal wszystkie występy są wyprzedane, a wokalistka nie ominie także naszego kraju. Zagra 1, 2 i 3 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W ostatni weekend zagrała kilka koncertów w Londynie, a na jednym z nich pojawił się książę William ze swoimi dziećmi, gdzie świętował swoje 42. Urodziny. Miał okazję nie tylko posłuchać największych hitów piosenkarki, ale również spotkać się z nią osobiście!

Książę William z dziećmi na zdjęciu z Taylor Swift

Książę William pojawił się na koncercie gwiazdy na Stadionie Wembley. Cały internet obiegło nagranie, jak bawi się do przeboju "Shake It Off" wraz ze swoimi dziećmi. Wygląda na to, że przyszły dziedzic tronu jest fanem artystki, gdyż był zachwycony całym wydarzeniem.

Jednak na samym koncercie się nie skończyło! Wielkie emocje spowodowało zdjęcie Taylor Swift z częścią rodziny królewskiej. Książę William, George i księżniczka Charlotte mogli liczyć na osobiste spotkanie z gwiazdą na backstage'u oraz wspólne selfie, na którym pojawił się również Travis Kelce - aktualny partner artystki. Fotografia została opublikowane na mediach społecznościowych zarówno książęcej pary, jak i samej Swift.

"The Eras Tour" cieszy się ogromną popularnością. Przez następne miesiące wokalistka będzie występować w Europie, po czym przeniesie się do Ameryki. Trasa zakończy się 8 grudnia w Vancouver w Kanadzie.

"Wielu z was zastanawia się, jak uczcimy setny koncert. Dla mnie świętowanie setnego koncertu oznacza, że po raz pierwszy przyznaję przed sobą i przed wami, że ta trasa zakończy się w grudniu, to będzie koniec" - powiedziała Taylor Swift podczas koncertu w Liverpoolu.