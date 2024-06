Taylor Swift aktualnie koncertuje w ramach trasy The Eras Tour, która cieszy się ogromną popularnością. Niemal wszystkie występy są wyprzedane, a wokalistka nie ominie także naszego kraju. Zagra w Polsce 1, 2 i 3 sierpnia w Warszawie.

W ostatnich latach piosenkarka zasłynęła z regularnego korzystania ze swojego prywatnego odrzutowca, nawet na krótkie dystanse. Zależy jej, aby pogodzić życie koncertowe z prywatnym i tym samym często spotykać się ze swoim partnerem.

Brytyjska firma Yard ogłosiła, że Taylor Swift wyemitowała niemal 8300 ton w 2022 roku, co umieściło ją na szczycie zestawienia osób najbardziej wpływających na zatrucie powietrza. Natomiast rok później swoim odrzutowcem wyrobiła 447 397 km według Uniwersytetu Centralnej Florydy.

Just Stop Oil sprzeciwiają się takim działaniom i postanowili w dość niespotykany sposób zadziałać w tej sprawie. Grupa domaga się, aby Wielka Brytania "zobowiązała się do współpracy z innymi rządami w celu uzgodnienia sprawiedliwego planu zakończenia wydobycia i spalania ropy naftowej, gazu i węgla do 2023 roku".

Aktywistki dewastują samolot Taylor Swift

20 czerwca dwie aktywistki Cole Macdonald i Jennifer Kowalski opublikowały nagranie na platformie X, na którym włamały się na teren lotniska Londyn-Stansted. Następnie pobiegły do samolotu mającego być własnością Taylor Swift i popryskali je pomarańczową farbą, którą trzymały w dużej butli.

Obie dziewczyny miały na sobie białe koszulki z nazwą Just Stop Oil. Na koniec nagrania usiadły na tle zdewastowanych odrzutowców i przytuliły się do siebie. Niedługo później zostały aresztowane przez brytyjską policję.

"Wkrótce po 5 rano policja w Essex aresztowała dwie protestujące, które weszły na teren prywatnego lotniska, z dala od pasa startowego i głównego terminalu pasażerskiego. W ramach środków ostrożności działalność na pasie startowym została na krótki czas zawieszona, ale żadne loty nie zostały zakłócone, a lotnisko i loty działają normalnie" - informuje rzeczniczka lotniska w rozmowie z "The Independent".

Przedstawicielki Just Stop Oli stwierdziły, że muszą zwrócić uwagę ludzkości na fakt, że aż 80% populacji Ziemi nie podróżowało samolotem i zapowiadają zaostrzenie swoich działań w zakresie prywatnych lotów.

Organizacja znana jest ze zdewastowania obiektów zabytkowych i kulturalnych pomarańczową farbą. W tym tygodniu członkowie pomalowali nią także Stonehedge, znajdujące się na liście UNESCO, za co usłyszeli zarzuty zniszczenia historycznej budowli. Premier Wielkiej Brytanii uznał to za akt wandalizmu.

Pomimo że Taylor Swift znajduje się na pierwszym miejscu zestawienia generowania ogromnych ilości dwutlenku węgla, warto zwrócić uwagę na fakt, że poza nią na podium znajdują się także Kim Kardashian, Elon Musk, Beyonce i Jay-Z oraz Bill Gates.