Swift potwierdza oficjalnie plotki. Znamy dokładną datę

"Wielu z was zastanawia się, jak uczcimy setny koncert. Dla mnie świętowanie setnego koncertu oznacza, że po raz pierwszy przyznaję przed sobą i przed wami, że ta trasa zakończy się w grudniu, to będzie koniec" - powiedziała Taylor Swift podczas koncertu w Liverpoolu.

Obecnie ostatni koncert "The Eras Tour" zaplanowano na 8 grudnia w Vancouver w Kanadzie. Gdy Swift zakończy europejską część trasy, wystąpi w Miami, Nowym Orleanie i Indianapolis, a potem uda się do Toronto.

Reklama

Poza potwierdzeniem końca trasy, Swift podzieliła się refleksjami na temat wpływu, jaki "The Eras Tour" miała na jej życie od momentu jej rozpoczęcia w marcu 2023 roku.

"Grudzień wydaje się teraz tak odległy, ale jednocześnie czuję, jakbyśmy dopiero co zagrali nasz pierwszy koncert na tej trasie, bo sprawiliście, że to wszystko było dla nas tak niesamowite" - powiedziała Swift.

Zdjęcie Swift potwierdza oficjalnie plotki / Getty Images

"The Eras Tour" to najbardziej dochodowa trasa w historii



"Myślę, że ta trasa stała się całym moim życiem. Przejęła wszystko... Wiedzcie, że doceniam każdy wysiłek, jaki włożyliście w bycie z nami, gdy ta trasa osiąga trzycyfrową liczbę koncertów."

"The Eras Tour" stała się inspiracją do największego filmu koncertowego w historii. Wraz z wydaniem nowego albumu Swift, "The Tortured Poets Department" w kwietniu tego roku, trasa została rozszerzona, aby uwzględnić jej nowy materiał. Do zakończenia "The Eras Tour" jeszcze kilka miesięcy, a trasa ta już stała się najbardziej dochodową trasą koncertową w historii.