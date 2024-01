Przypomnijmy, że pod koniec 2022 r. ujawniono, że Celine Dion ( posłuchaj! ) zmaga się z zespołem sztywności uogólnionej. To rzadka i nieuleczalna choroba neurologiczna, która utrudnia chodzenie i znacząco ogranicza możliwość śpiewania. Ekipa kanadyjskiej gwiazdy informowała później, że w sierpniu 2023 r. będzie w stanie wrócić na trasę, jednak finalnie została ona odwołana .

Sama 55-letnia wokalistka w ostatnim czasie bardzo rzadko zabiera głos w mediach społecznościowych. Jej ekipa co jakiś czas przypomina archiwalne nagrania.

O stanie zdrowia najwięcej dowiadujemy się z wywiadów udzielanych przez 74-letnią Claudette Dion, starszą siostrę wokalistki. W sumie Celine jest najmłodsza z 14 dzieci swoich rodziców: Adhemara (zm. w 2003 r.) i Therese (zm. 2020).

Celine Dion walczy o powrót do zdrowia. Nie może sama siadać

Jakiś czas temu informator magazynu "OK!" wieścił, że gwiazda "wylała już wiele łez" z powodu braku możliwości powrotu na scenę. Wokalistce mocno zależało na tym, by móc jeszcze choć raz spotkać się z fanami z całego świata. Choroba jednak postępuje.

W ostatnim czasie gwiazda bierze udział w długotrwałej i intensywnej fizjoterapii. 55-latka jest ponoć bardzo zmotywowana, by pozwolić sobie choć pomarzyć o koncertowaniu. Z tego powodu bardzo dużo ćwiczy. "Ma nadzieję, że wyzdrowieje, a nawet znów będzie występować. Jej odporność jest niezwykła" - mówi osoba z otoczenia gwiazdy.

Mimo to wieści nie są do końca optymistyczne - ćwiczenia wiele nie dają, a gwiazda straciła zdolność do samodzielnego siedzenia. "Celine nie siedzi, ale nie użala się nad sobą, to nigdy nie będzie w jej stylu" - dodaje informator magazynu. Wcześniej w podobnym tonie wypowiadała się siostra wokalistki, wspomniana już Claudette. "Robi, co może, ale nie ma już kontroli nad własnymi mięśniami. To przykre, bo zawsze była bardzo zdyscyplinowana. Zawsze ciężko pracowała" - wyznała dla 7Jours.

Przypomnijmy, że wcześniej mówiła także, że jedyne co można robić, by wesprzeć Dion, to trzymać kciuki. "(..) Tylko tyle możemy zrobić. Powtarzać jej, jak bardzo ją kochamy i życzymy jej wszystkiego najlepszego" - mówiła w rozmowie z kanadyjskim serwisem showbizz.net.

Clip Celine Dion Waiting on You (Lyric Video)

Celine Dion jest nieuleczalnie chora. Na co cierpi gwiazda?

Zespół sztywności uogólnionej, zwanej też zespołem sztywnego człowieka, SMS (sitff man syndrome), i zespołem Moerscha-Woltmanna to bardzo rzadka choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym. Dotyka 1-9 osób na 100 tys. Charakteryzuje się postępującym sztywnieniem kręgosłupa i kończyn. Dotyka też mięśni, mogą pojawić się napadowe skurcze i drgawki. Symptomy mięśniowe mogą trwać od krótkich chwil do kilku godzin i nawracać co jakiś czas, co skutecznie utrudnia normalne funkcjonowanie.

Niestety ostatnie lata były dla Celine ogromnym obciążeniem. Poza zmaganiami z chorobą, w 2016 r. musiała pożegnać swojego męża René Angélil. Mężczyzna po trzech latach przegrał walkę z nowotworem. Para była ze sobą ponad 20 lat. Kilka dni później Dion pochowała także brata.

