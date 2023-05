Na płycie gramofonowej Spice Girls znalazły się piosenki o takich tytułach jak "Woman", "Too hot" oraz "Go, go, go". Są to utwory, na których usłyszeć można Victorię Beckham, Mel C, Mel B i Emmę Bunton. Nie śpiewa w nich jednak Geri Halliwell, która opuściła grupę w 1998 roku, przed ich nagraniem. W ciągu dwóch dni od uruchomienia aukcji pojawiło się 80 ofert kupna tego winylu. Tuż przed wycofaniem aukcji, najwyższa oferta opiewała na 7,1 tys. funtów (37 tys. zł).

Reklama

Clip Spice Girls Wannabe

"Nie jest jasne, w jaki sposób ktoś zdobył ten winyl, ale nie powinien go sprzedawać. Te materiały nigdy nie powinny były zostać upublicznione. A udostępnianie tych niedokończonych piosenek jest nieuczciwe względem zespołu, bo jest wbrew woli jego członkiń" - twierdzi informator dziennika "The Sun".

Mimo anulowania aukcji, mleko się rozlało. Nagrania przedostały się bowiem do sieci, gdzie są odsłuchiwane i powielane. To już kolejny raz w ostatnim czasie, gdy nielegalnie do Internetu przedostał się utwór demo Spicetek. W grudniu stało się tak z piosenką "C. U. Next Tuesday", która nie zmieściła się na debiutanckim albumie "Spice".

Victoria Beckham (Spice Girls) już tak nie wygląda! Co się stało z jej twarzą? 1 / 6 W latach 90. należała do kwintetu Spice Girls, który szturmem podbił Wyspy Brytyjskie i nie tylko! Kariera Spice Girls rozkręciła się bardzo szybko, a spicemania rozlała się po całym globie. Kariera muzyczna to dla Victorii przeszłość, bo oprócz kilku wspólnych występów nie wiąże już przyszłości z muzyką. Teraz skupia się na swojej firmie kosmetycznej i projektowaniu ubrań. Źródło: Getty Images Autor: James Devaney

Zespół Spice Girls powstał w 1994 r. Żaden kobieca grupa w historii nie odniosła takiego sukcesu, jak ten kwartet - Brytyjki sprzedały 100 mln płyt. Odejście Halliwell z zespołu w 1998 r. było początkiem końca jego normalnej działalności. W 2000 r. Spicetki wydały swój ostatni album. Później co kilka lat zespół odnawiał działalność przy okazji tras koncertowych.

Zobacz też: