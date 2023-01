Sebastian Marino odszedł nagle po przewiezieniu do szpitala na Florydzie, gdzie zajmował się nagłośnieniem jednej z tamtejszych imprezy sylwestrowych. Przyczyną śmierci muzyka był prawdopodobnie zawał serca.

W latach 90. Sebastian Marino udzielał się w kanadyjskiej grupie Anvil , z którą nagrał wydany w 1991 roku album "Worth The Weight". W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku Marino figurował również w składzie nowojorskiego Overkill , w barwach którego wystąpił na płytach "The Killing Kind" (1996 r.), "From The Underground And Below" (1997 r.) i "Necroshine" (1999 r.).



"Seby był moim serdecznym przyjacielem i będzie mi go bardzo brakować! 'Worth The Weight' był wyjątkowym albumem Anvil, a Seby już na zawsze pozostanie częścią naszej historii" - napisał Steve "Lips" Kudlow, charyzmatyczny frontman Anvil.



Sebastian Marino była także cenionym realizatorem dźwięku i szefem renomowanej firmy Audio Images zajmującej się produkcją audiowizualną. W tej dziedzinie współpracował z m.in. Lindą Rutherford & Celtic Fire oraz Carlem Palmerem.

Sebastian Marino urodził się w Rochester w stanie Nowy Jork w roku 1965. Miał 57 lat.



Płytę "The Killing Kind" Overkill z 1996 roku, na której zagrał Sebastian Marino, możecie sobie przypomnieć poniżej: