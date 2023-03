Nie żyje matka Boya George'a. Miała 84 lata

1 / 11

Boy George, czyli George Alan O'Dowd urodził się 14 czerwca 1961 roku w Bexley w południowo-wschodnim Londynie. Karierę rozpoczął pod okiem słynnego Malcolma McLarena, legendarnego menedżera punkowej grupy Sex Pistols, który zwrócił uwagę na jego androgyniczny styl. Na przełomie lat 70. i 80. "kolorowy ptak" Boy wraz z przyjacielem Marilyn był regularnym gościem w słynnym klubie Blitz prowadzonym przez Steve'a Strange'a i Rusty'ego Egana z grupy Visage. To właśnie tam gromadzili się fani rodzącego się nurtu new romantic, a głównym przekazem Strange'a było wpuszczanie do klubu tylko "dziwnych i cudownych" osób.