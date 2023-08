Prace Reida w stylu Décollage znalazły się na okładkach albumów "Sex Pistols Never Mind the Bollocks", "Here's the Sex Pistols", a także singla zespołu "Anarchy in the UK". Jego grafika do kontrowersyjnego utworu, będącego trawestacją brytyjskiego hymnu, "God Save The Queen" wykorzystywała portret królowej Elżbiety II autorstwa Cecila Beatona.

John Lydon (Sex Pistols) żegna królową Elżbietę II

Clip Sex Pistols Anarchy In The U.K

Jamie Reid urodził się w Londynie w 1947 roku. Studiował w Wimbledon Art School, a później w Croydon Art School. Tam właśnie poznał Malcolma McLarena , przyszłego menedżera Sex Pistols. Dziś prace Reida znajdują się w kolekcjach najważniejszych instytucji kultury, takich jak Tate Britain, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku i Muzeum Sztuk Pięknych w Houston.