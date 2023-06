Informacja o śmierci muzyka najpierw pojawiła się na stronie Radia Wnet.

"Przez ponad dwa lata realizował audycje w Radiu Wnet. Do pracy zawsze docierał punktualnie, nawet gdy samochód złapał gumę. Sumienność łączyła się w nim z niewiarygodnym poczuciem ducha. Zawsze uśmiechnięty, koleżeński i chętny do pomocy w rozwiązywaniu problemów. Darek miał żonę i dwie córki" - czytamy na stronie radia.

Następnie muzyk został pożegnany przez Róże Europy.

Reklama

"Dziś życie dało nam mocno w kość. Zmarł Darek Perku Kąkol. 58 lat skończyłby już za kilka tygodni. Przeklęty los. Muzyk. Realizator. Fotograf. Maratończyk. Perkusista Róż zanim ktokolwiek o nas usłyszał. Mało kto zwraca uwagę na perkusistów, ale Darek był najlepszym ze wszystkich Róż. Zawsze do ludzi. Zawsze życzliwy. Zawsze znajdował dobro w awarii innych. I tak było zawsze. Zawsze empatyczny, kiedy innym brakowało w kapeli empatii. Chociaż nie grał z nami od dawna, to zawsze kibicował RE. Mieliśmy kontakt. Darek ze swoją niesamowitą miłością do wyborów innych zgłosił akces do udziału w trakcie jubileuszu 40-lecia Róż. Nie zdążyliśmy. Najgorszy poniedziałek w historii RE" - czytamy.



Kim był Dariusz Kąkol?

Dariusz Kąkol był jednym z założycieli Róż Europy razem z: Piotrem Frąckiewiczem. Piotrem Klattem, Arkadiuszem Żurkowskim i Maciejem Ochmanem.



Kąkol z RE odszedł jeszcze przed nagraniem pierwszego albumu grupy (1988 rok). Następnie grał m.in. z Jerzym Mazzolem i Kubą Sienkiewiczem. Był też zapalonym maratończykiem oraz fotografem. Jego prace można było oglądać na specjalnej wystawie w Lesznowoli.



Wideo Kuba Sienkiewicz i Dariusz Kąkol Perku -Milion Euro