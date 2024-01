Nie żyje Daniel "Twister" Abramowicz. Podano szczegóły pogrzebu

"Chciałem zostać 'gwiazdą rocka', a dziś muszę walczyć o każdy dzień życia. Zwracam się do WAS o chociażby najmniejszy gest pomocy, a że nie ma w życiu silniejszej motywacji niż marzenia - pomóżcie mi je spełnić" - apelował Daniel "Twister" Abramowicz po tym, jak dowiedział się o diagnozie - glejaku mózgu.

Perkusista zmarł 19 stycznia w wieku 43 lat.

Daniel "Twister" Abramowicz nie żyje. Podano informacje o pogrzebie

Najbliżsi muzyka przekazali informacje o jego pogrzebie. Msza żałobna odbędzie się 25 stycznia (godz. 11) w Lublinie, po czym nastąpi złożenie do grobu.



Z hardrockową grupą Tipsy Train Daniel Michał "Twister" Abramowicz nagrał m.in. płyty "Na krawędzi" (2013) i "Twój czas" (2019). Z muzykami tworzącymi ten zespół wziął też udział w projekcie Last Warrior, w którym połączyli siły z wokalistą Grzegorzem Kupczykiem , by razem prezentować na scenie utwory z repertuaru formacji Turbo ( posłuchaj! ).

To właśnie Kupczyk ściągnął perkusistę do swojej grupy CETI ( posłuchaj! ).

Twister - zastępujący wieloletniego bębniarza Mucka, który musiał zrezygnować z grania z powodów zdrowotnych - miał wziąć udział w nagraniu płyty "Oczy martwych miast". Ostatecznie okazało się, że z CETI pożegnał się po zaledwie kilku miesiącach, a w sesji wziął udział Jeremiasz Baum. Od 2020 r. perkusistą CETI jest Piotr Szpalik.

Gdy perkusista usłyszał diagnozę, z wsparciem ruszyli jego muzyczni przyjaciele. W marcu i październiku 2023 r. w Lublinie odbyły się kolejne dwa charytatywne koncerty "Twister Fest - Let's Twist Again".