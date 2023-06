Śmierć wokalistki potwierdził w mediach społecznościowych jej współpracownik i przyjaciel Paul Ricci. "Była ważną częścią brazylijskiej muzyki na całym świecie i swoją energią zmieniła życie wielu ludzi" - komentował.



Kim była Astrud Gilberto?

Astrud Gilberto, która zdobyła międzynarodowe uznanie za sprawą przeboju "The Girl From Ipanema", który wypromował też na całym świecie muzykę bossa nova, urodziła się w brazylijskim mieście Bahia. Była córką Niemca i Brazylijki.

W wieku 19 lat wzięła ślub z jednym z pionierów bossa novy - Jao Gilberto. Małżeństwo rozpadło się po kilku latach, jednak para nadal współpracowała ze sobą na stopie zawodowej.

W 1963 roku Gilberto nagrywał w Nowym Jorku album "Getz/Gilbert" z cenionym artystą Stanem Getzem. Producent Creed Taylor zapragnął nagrać nową wersję brazylijskiej piosenki pt. "Garota De Ipanema".



Astrud była jedną osobą w studiu nagraniowym, która posługiwała się językiem brazylijskim oraz angielskim. Nie miała jednak żadnego doświadczenia w pracy studyjnej nad muzyką. To jednak nie przeszkodziło w nagraniu wielkiego hitu "The Girl From Ipanema" , podbijającego w 1964 roku światowe listy przebojów (w USA dotarł do piątego miejsca najlepiej sprzedających się singli).

Twórcy dzięki piosence zgarnęli również nagrodę Grammy w kategorii nagranie roku w 1965 roku. W kolejnych latach utwór śpiewali m.in.: Frank Sinatra, Dionne Warwick, Diana Krall oraz Ella Fitzgerald i Amy Winehouse.



Mimo że dzięki delikatnemu głosowi Astrud, piosenka stała się wielkim hitem na całym świecie, wokalistka nie zarobiła złamanego grosza na jej popularności. Nie została wpisana jako współautorka piosenki, a zapłacono jej jedynie standardową stawkę 120 dolarów za udział w sesji nagraniowej.

Przebój otworzył jednak Gilberto nowe możliwości. Wystąpiła w filmie "The Hanged Man" Dona Siegla, gdzie również wykonała piosenkę. W 1965 roku nagrała debiutancki album "The Astrud Gilbero Album", a niedługo po rozwodzie z Jao przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych.

Koncertowała ze Stanem Getzem, a także nagrywała kolejne piosenki oraz płyty. W 1996 roku Do współpracy zaprosił ją George Michael, z który wykonała utwór "Desafinado". Na muzyczną emeryturę Astrud przeszła w 2002 roku.