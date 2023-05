Andy Rourke był najbardziej znany z bycia głównym basistą The Smiths w latach 1982-1986, a później także w latach 1986-1987. Rourke wystąpił na wszystkich czterech albumach studyjnych The Smiths: "The Smiths" z 1984 roku, "Meat Is Murder" z 1985 roku, "The Queen Is Dead" z 1986 roku i "Strangeways, Here We Come" z 1987 roku.

Reklama

Artykuł aktualizowany...