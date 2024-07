Nie żyje Abdul "Duke" Fakir. Ceniony wokalista miał 88 lat

Oprac.: Daniel Kiełbasa

Abdul "Duke" Fakir, członek cenionego zespołu Four Tops, znanego dzięki przebojom: "I Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)", "Reach Out, I’ll Be There" oraz "Standing in the Shadows of Love", zmarł 22 lipca w wieku 88 lat.