Netflix startuje z nowym talent show, tym razem muzycznym, którego brakowało wśród polskich programów na tej platformie. "Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska" poszukuje osób gotowych pokazać się wielkiej widowni ze swoją rapową twórczością. Do wygrania jest pula pieniędzy, a przede wszystkim zdobycie tytułu nowej polskiej gwiazdy rapu!

Netflix z muzycznym show. W jury czołówka polskiego rapu!

W składzie jurorskim zasiądą Bedoes 2115, który jako jedyny Polak pojawił się na liście 100 najpopularniejszych artystów Spotify na świecie w 2019 roku, bezkompromisowa DZIARMA, znana z ciętych komentarzy, posiadająca na swoim koncie nagrodę za Debiut roku Young Stars Awards 2015, oraz Sokół - kultowa postać polskiego rapu, który od 25 lat nie schodzi ze sceny, a na swoim koncie posiada 36 platynowych płyt.

Artyści podzielili się tym, czego najbardziej szukają wśród potencjalnych uczestników telewizyjnego show. Bedoes stawia na autentyczność, chce, aby wygrała osoba, która "ma w oczach prawdę". Liczy, że program odmieni czyjeś życie. Podobnie uważa Sokół.

"Chciałbym znaleźć kogoś, kto wyróżni się na tle masy bardzo podobnych, zlewających się artystów rapowych. Szukam autentyczności, charyzmy i tego czegoś, co trudno nazwać, ale łatwo poczuć" - wspomina raper.

DZIARMA ma nadzieję, że do programu zgłosi się jak najwięcej kobiet, bo brakuje ich w muzyce hip-hopowej. Podkreśla także, że to muszą być osoby odporne na stres i krytykę.

Do talent show może się zgłosić każdy do 31 sierpnia 2024, kto tylko spełnia warunki regulaminu i jest pełnoletni.

"Nowe Rozdanie: Rhytm + Flow Polska" to format amerykańskiego programu "Rhythm + Flow". Pojawił się on także we Francji i Włoszech, gdzie osiągnął sukces.