Nervosa w nowym składzie z nowym singlem

Powstała w Brazylii, dziś międzynarodowa żeńska formacja Nervosa po raz kolejny przeszła gruntowne zmiany i przetasowania we własnych szeregach, Prika Amaral, brazylijska gitarzystka i założycielka zespołu, przejęła bowiem dodatkowo obowiązki wokalistki.

"Było to dla mnie olbrzymim wyzwaniem. Nie spodziewałam się tego ani nie zaplanowałam, ale po drugiej zmianie wokalistki, nie chciałam znów przez to przechodzić i postanowiłam zmierzyć się z tym, do czego od powstania Nervosy przekonywało mnie mnóstwo osób - że to ja powinnam stanąć przy mikrofonie. Niektórzy twierdzili, że brak mi techniki wokalnej i że sposób, w jaki śpiewam, niszczy mi gardło, jednak teraz, po kilku miesiącach uczenia się technik wokalnych, odkryłam, że zawsze miałam własną technikę śpiewania i czuję się swobodnie mierząc się z tą nową przygodą, z której czerpię olbrzymią przyjemność" - powiedziała Prika Amaral.

Nie jest to jedyna zmiana w składzie Nervosy, w którym pojawiły się trzy nowe członkinie: bułgarska perkusistka Michaela Naydenova oraz dwie Greczynki: basistka Hel Pyre i gitarzystka Helena Kotina.

Wizytówką nowego składu podopiecznych austriackiej Napalm Records jest opublikowany właśnie singel "Endless Ambition". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej: