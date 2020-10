Nergal (Behemoth) przed sądem w sprawie "Rzeczpospolitej Niewiernej". Kiedy poznamy opinię biegłych?

1 / 4

"Po blisko półrocznym pobycie w szpitalach, kilku cyklach chemioterapii, naświetlaniach i przeszczepie szpiku, zostałem w stanie dobrym wypuszczony do domu. Czuję się nieźle, biorąc pod uwagę intensywność terapii. Nie był to dla mnie łatwy okres, ale tak jak sobie założyłem, wyszedłem z tego z tarczą. Nigdy nie zakładałem innej opcji, choć bywały ciężkie momenty..." - napisał Nergal, ogłaszając swój powrót do zdrowia