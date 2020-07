Necrophobic z albumem "Dawn Of The Damned". Kiedy premiera?

Niestrudzeni death / blackmetalowcy ze szwedzkiego Necrophobic wypuszczą po wakacjach nowy longplay.

Necrophobic szykują premierę płyty "Dawn Of The Damned" /materiały prasowe

Dziewiątą płytę istniejącego ponad 30 lat zespołu ze Sztokholmu zarejestrowano i zmiksowano pod okiem Fredrika Folkare, producenta, a zarazem gitarzysty Unleashed i Firespawn. Sesja odbyła się w sztokholmskim studiu Chrome.

Okładkę zaprojektował ponownie nieoceniony dla szwedzkiej sceny metalowej Kristian "Necrolord" Wåhlin.

Na nowej płycie Szwedów usłyszymy już basistę Allana Lundholma (Interment, Moondark), który zasilił szeregi Necrophobic w 2019 roku.

Album "Dawn Of The Damned" ujrzy światło dzienne 9 października pod skrzydłami niemieckiej Century Media Records (CD, winyl, cyfrowo).

Kampanię promocyjną "Dawn Of The Damned" zainicjowano w piątek, 17 lipca, premierą singla / siedmiocalówki "Mirror Black". Materiał ten wzbogacono koncertową wersją "Darkside", klasycznego numeru Necrophobic z 1997 roku.

Teledysk do utworu "Mirror Black" Necrophobic możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "Dawn Of The Damned":

1. "Aphelion"

2. "Darkness Be My Guide"

3. "Mirror Black"

4. "Tartarian Winds"

5. "The Infernal Depths Of Eternity"

6. "Dawn Of The Damned"

7. "The Shadows"

8. "As The Fire Burns"

9. "The Return Of A Long Lost Soul"

10. "Devil's Spawn Attack".