Necrogod przygotował debiutancki album

Deathmetalowy projekt Necrogod nagrał pierwszą płytę.

Necrogod już niedługo opublikuje debiutancki album /materiały prasowe

Reklama

"In Extremis" to debiutancki album Necrogod, kolejnego deathmetalowego projektu niezmordowanego Szweda Roggi Johanssona.

Reklama

Będzie mieć swą premierę 15 lipca nakładem indyjskiej Transcending Obscurity Records (CD w digipacku oraz limitowanym boksie, kilka wersji winylowych, cyfrowo).

Autorem okładki jest polski artysta Mariusz Lewandowski.

Wyjaśnijmy, że w Necrogod u boku Roggi odnajdujemy również Ronalda Jimeneza alias The Master Butcher, wokalistę z dalekiej Kostaryki.

Z premierową kompozycją “Bringers Of Blasphemy" Necrogod możecie się zapoznać poniżej:

Wideo NECROGOD (Sweden) - Bringers of Blasphemy (Death Metal) #deathmetal #oldschooldeath #swedishdeath

Oto lista utworów płyty "In Extremis":

1. "Bringers Of Blasphemy"

2. "In Mortal Confinement"

3. "The Brutal Path (Straight To Hell)"

4. "Remain The Same Again"

5. "The Obsessive And The Deranged"

6. "In The Reign Of Gore"

7. "When Madness Has Taken Control"

8. "Moribund"

9. "Transcending To Persist".