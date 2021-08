Necrofier przed premierą debiutu

Pierwszy album blackmetalowców z Houston w Teksasie wyprodukował i zmiksował Dobber Beverly, perkusista Necrofier. Mastering wykonał Maor Appelbaum.

Płyta "Prophecies Of Eternal Darkness" ujrzy światło dzienne 22 października nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist (Underground Activists). Materiał dostępny będzie na winylu, w wersji CD oraz drogą elektroniczną.

Do tej pory Necrofier miał w swoim dorobku EP-kę "Visions In Fire", którą sumptem zespołu wypuszczono pod koniec 2018 roku.

Teledysk do nowego singla "Madness Descends" Necrofier możecie zobaczyć poniżej:

Clip Necrofier Madness Descends

Sprawdźcie także opublikowany pod koniec lipca wideoklip do pierwszego singla "The Black Flame Burns":

Clip Necrofier The Black Flame Burns

Oto program albumu "Prophecies Of Eternal Darkness":

1. "The Black Flame Burns"

2. "Darker Than The Night"

3. "Madness Descends"

4. "Return To Chaos"

5. "Death Comes To Us All"

6. "Unholy Hunger"

7. "Betrayal Of The Queen"

8. "Plaque Requiem".